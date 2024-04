KOMENTIRAO USTAVNI SUD

VIDEO Milanović: 'Ovo je sve razmjer Plenkovićevog straha. Mnogu su glasali za tu sramotu' ZAGREB - Zoran Milanović na konferenciji za novinare u petak osvrnuo se na odluku Ustavnog suda prema kojoj on, čak i ako netko skupi 76 potpisa, ne bi mogao biti mandatar ili premijer. "Ovo je priprema za državni udar. Ovo su predradnje da sutra kum korupcije Plenković kaže da ima odluku Ustavnog suda i to ne želi napraviti. Ta priča da je ustav iznad hrvatskih ljudi, to može smisliti čudan um, ako je uopće um", poručio je.

