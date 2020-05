'Supruga Inga se jedina može nositi s mojim ludim idejama'

Otkriće govori o bazičnom životnom ciklusu korona virusa SARS i korona virus COVID-19. Svi oni imaju jedan enzim koji je neophodan za stvaranje novih malih virusa. Bez te proteaze, virus ne može stvoriti svoje proteine i ovojnicu i izaći van iz stanice. Dobili smo puno pozitivnih komentara akademske zajednice, a jedan od najvećih instituta u Fraunhoferu Njemačkoj je pokrenuo farmakološko testiranje istog tog enzima. Na taj način ćemo zajednički vjerojatno stvoriti nove uspješnije lijekove, rekao je Ivan Đikić, rekao je znanstvenik i direktor Instituta za biokemiju II. Sveučilišta Goethe u Frankfurtu na Maini.

POGLEDAJTE 24 PITANJA S IVANOM ĐIKIĆEM:

Jedan od najuspješnijih hrvatskih i svjetskih znanstvenika, nakon vijesti da je novi korona virus počeo harati u kineskoj pokrajini Wuhan, reorganizirao je svoj tim i krenuo tražiti slabe točke virusa. Lijek bi, po najboljim projekcijama, mogli imati unutar dvije godine, ali postoji mogućnost da se to oduži i na deset godina.

Unatoč najnovijem otkriću gdje je njegov tim otkrio Ahilovu tetivu virusa, Đikić kaže da uskoro objavljuju još jedno, a s nama je ekskluzivno podijelio o čemu se radi.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

- Moj mlađi kolega je otkrio na koji način metaboličkim putem u našim stanicama možemo usporiti fazu širenja virusa. Analizirajući sve promjene na proteinima u ljudskoj stanici koju virus inficira pronašli smo četiri slabe točke koje on treba na ljudskoj strani. Ne radi se o napadanju na virus nego se napada na ono što virus traži i treba u našim ljudskim stanicama, a to je translacija na ribosomu jer morate stvarati nove proteine za virus, a ako vi blokirate translaciju virus se ne može stvarati, zatim događaj gdje se genetski materijal preklapa i druge dvije stvari su metabolizam nukleinskih kiselina i metabolizam ugljikohidrata. Na sva ta četiri metabolička puta može se stvarati lijek - rekao je Đikić te dodao kako već surađuju s kompanijom koja ima lijek koji djeluju na nukleinske kiseline.

S Đikićem smo razgovarali kad je korona virus tek ušao u Hrvatsku. Nitko još nije mogao predvidjeti što će se događati. Ističe kako je iznimno ponosan na sve građane te dodao kako je po pitanju korona virusa, suradnja medija i znanstvenika bila i više nego odlična.

- Moramo biti ponosni to da smo u prvoj fazi uspjeli pokazati da smo odgovorni. No moramo biti kritični. Neke stvari su krivo napravljene, i ono što me nekada smeta je da se kritike stavljaju pod tepih, pogotovo ovo što se dogodilo u splitskom domu za starije i nemoćne. To je razlog zašto imamo značajno veći broj umrlih nego što smo trebali imati. Sustav je zakazao i to treba dobro istražiti - rekao je te ustanovio kako drugi val može biti puno snažniji i opasniji, a sve se može spriječiti ako budemo pratili znanstvene podatke.

Osvrnuo se i na teorije zavjere koje šire i naši estradnjaci, pa čak i političari.

POGLEDAJTE PORUKU IVANA ĐIKIĆA:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Dobra je stvar da najveći broj ljudi vjeruje znanosti i činjenicama. Ja nikada, a ni moja djeca, nećemo prihvatiti cjepivo koje će biti štetno. Mi moramo shvatiti da imamo kolektivnu odgovornost da stvorimo kolektivni imunitet - objasnio je. A što se tiče političara, bio je britak i nije ih štedio kritike.

- Otkada sam bio briljantan student moj otac mi je rekao: 'budi fokusiran na svoju struku, budi dobar u tome što radiš i nemoj se nikada baviti politikom'. To je nešto što će mi ostati do kraja mojega života - rekao je.

Rado se prisjeća djetinjstva u Mariji Bistrici i u Zagrebu.Bilo je tu svega - tuče s vršnjacima, svađa, prijateljstava, a unatoč tome što je živio u nekoliko država, kaže da ga je upravo Hrvatska naučila obiteljskim vrijednostima koje sad, između ostalog, uči svoje troje djece.

- Sin ima nevjerojatan talent prema sportu i menadžmentu i u tome ga podržavamo. Srednja kćer je jako talentirana za umjetnost, kemiju i medicinu i humanističke znanosti. Najmlađa kćer je iznimno zabavna. Ona je u Kaliforniji shvatila da je Hollywood njezina budućnost - rekao je. Pitali smo ga i što ga smiruje u stresnim situacijama, a on iz stopa izgovara:

- Supruga! Ona je jedina osoba koja se može nositi s mojom nestrpljivošću i ludim idejama, i nakon ovih 30 godina što smo skupa, jedina je osoba koja me stvarno može smiriti - rekao je.

Što dijeli sa Sheldonom iz Teorije velikog praska, za koga navija, u kojem je području totalni neznalica te hoće li ova godine na godišnji odmor u Brela, ne propustite saznati u 24 pitanja na YouTube kanalu 24sata.

POGLEDAJTE VIDEO: