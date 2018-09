Suze radosnice bolesne Kety: 'Vrsaljko je za mene ljudina'

Ona je naša snaga i inspiracija. Način na koji se posljednjih nekoliko mjeseci nosi s ovom bolešću nešto je nevjerojatno. Niti jednom nije pokleknula i od trenutka u kojem je saznala dijagnozu ponavlja kako je to nešto što će ona pobijediti, rekla nam je Nikolina Vidović, koja je s još 12 prijatelja priredila predivno iznenađenje oboljeloj prijateljici Katarini Katić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Početkom travnja ove godine Katarina, ili Kety, kako je prijatelji zovu, dobila je visoku temperaturu koje se danima nije mogla riješiti. Nakon obavljanja nekoliko pretraga utvrdili su joj akutnu leukemiju, zbog čega je mjesecima morala ležati u bolnici. - Tih prvih desetak dana bili su joj najgori. Nije imala snage ni za što i još je bila u šoku, ali ni to ju nije dugo držalo. Brzo je došla k sebi i, umjesto da se brine za sebe, ona se počela brinuti za sve ostale, a najviše za svoje roditelje - govori nam Nikolina.

Katarina je tad završavala studij na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Morala je još napisati i obraniti diplomski rad. - Rekla je da nema što raditi u bolnici i počela je pisati. Nismo mogli vjerovati koliko je pozitivna. Uspjela ga je napisati u bolnici dok je išla na kemoterapije i obranila ga je na dan kad je Hrvatska nogometna reprezentacija ušla u polufinale Svjetskog prvenstva u Rusiji. Osim radom, dosadu si je kratila gledajući videosnimke koje je Šime Vrsaljko objavljivao na svojim profilima na društvenim mrežama - kaže nam Nikolina.

Katarina je velika obožavateljica Vrsaljka još otkad je igrao za Dinamo. Još više ga je zavoljela kad je počeo objavljivati lude i smiješne snimke na društvenim mrežama, koje su joj podizale raspoloženje u najtežim danima. Za nju će Vrsaljko uvijek biti ljudina. Morala je proći nekoliko krugova kemoterapije u bolnici između kojih je bila puštena kući. Krajem kolovoza, samo dan prije nego što se trebala vratiti u bolnicu na četvrti krug kemoterapije, pozvala je nekoliko prijateljica k sebi doma kako bi proslavila 27. rođendan, ali umjesto kave dobila je iznenađenje koje će pamtiti do kraja života. - Na vrata mi je banulo njih 12. Nisam bila pripremljena na to, pa sam otišla na gornji kad po pribore, čaše i neke poslastice. Kad sam se vratila, samo su mi rekli da sjednem ispred televizije. Onda je uslijedio pravi šok - prepričava nam Katarina.

Na ekranu se pojavio video u kojem joj prijatelji čestitaju rođendan i diplomu, a kao posebno iznenađenje na kraju videa pojavio se i Šime Vrsaljko. Njezini prijatelji su uz to kontaktirali i Hrvatski nogometni savez, koji je Kety poslao službeni dres “vatrenih”. - Iako je nismo nikad vidjeli da plače zbog bolesti, tad je pustila suzu. Vidjevši njeno lice, svi smo bili svjesni koliko joj to znači. Rekla je da će je taj video motivirati da ozdravi - opisuje Nikolina.

Iznenađenje su počeli planirati nekoliko mjeseci prije njezina rođendana. Htjeli su joj nešto posebno prirediti kako bi proslavili diplomu. Kety se cijeli život bavi sportom i znali su koliko joj znači Šime Vrsaljko.

- Preko nekoliko prijatelja došli smo do Vrsaljkova tate i u roku od dva sata poslao nam je video u kojem Kety čestita rođendan i diplomu. Nije se dvojio ni sekunde. Odmah je reagirao i odlučio pomoći. Nismo mogli vjerovati što imamo. Razmišljali smo kako da joj taj trenutak učinimo još posebnijim, pa smo u video dodali i svoje čestitke. Sve traje manje od pet minuta, ali svi ćemo to pamtiti do kraja života – objašnjava nam njezina prijateljica. Svatko u grupi prijatelja nekako je pridonio u pripremi iznenađenja. Dok su jedni tražili Vrsaljka, drugi su slali mailove HNS-u, a treći su montirali video, za što im je trebalo dva tjedna. Inače su se svi upoznali u srednjoj školi, gdje su kao razred uvijek bili složni. Čak deset godina kasnije ostali su bliski. - Uvijek smo bili tu jedan za drugoga, ali nakon ovoga smo se svi još više zbližili. Kad ti se dogodi ovakvo nešto, shvatiš da ima puno važnijih stvari u životu i da nema smisla živcirati se zbog gluposti. Ona nam je to pokazala svojom pozitivom – nastavlja nam govoriti Nikolina.

Kety je trenutačno u zagrebačkoj bolnici, gdje čeka transplantaciju koštane srži. Završava četvrti krug kemoterapije i kaže kako vrijeme krati knjigama, mislima o opravku i neprestanim gledanjem videa svojeg iznenađenja. - Za sada ne znam kad ću moći dobiti transplantaciju. Pozitivna sam i nadam se da će doći do toga brzo. Ne mogu razmišljati ni o čemu drugom jer ni nakon operacije ne znam kada ću se moći zaposliti - govori nam Katarina. Svakodnevno je posjećuju roditelji i vjerni prijatelji, koji joj dane čine podnošljivijima. - Razgovaramo s njom, donosimo joj hranu za koju znamo da voli i na USB smo joj prebacili nekoliko njezinih najdražih filmova, ali uglavnom čita veliki broj knjiga - kaže nam Nikolina.

Za sada kaže da je vrlo zadovoljna svojim napretkom i načinom na koji su se liječnici odnosili prema njoj. Iako ju je sama bolest jako pogodila, od ozdravljenja neće nikad odustati. Ne samo zbog sebe nego zbog svoje obitelji i prijatelja koji su joj podrška.