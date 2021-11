Najteža ozljeda koju sam pretrpio bila je fraktura vrata i nekoliko fraktura na licu, no nisam nikada razmišljao da potpuno stanem sa sportom zbog toga. Jedino što radim je da se privremeno usmjerim u neki drugi sport, a tako je i zapravo krenula moja ljubav prema ronjenju, komentirao je Vitomir Maričić (36) koji mnoge žene ostavlja bez daha.

Vitomir se sportom počeo baviti još u djetinjstvu. Natjecao se u rukometu, plivanju, atletici, gimnastici, vaterpolu, trčanju, košarci i brojnim drugim sportovima. Zapravo je lakše nabrojati čime se Vitomir nije bavio, nego čime jest.

Zbog teške ozljede koju je doživio i nakon što su mu doktori rekli da se više ne smije baviti ničime gimnastičkim ili akrobatskim, Vitomir se odlučio upravo na ronjenje na dah.

- Otkako sam prvi puta zaplivao sam u dobi od tri godine počela je i ljubav prema ronjenju s maskom i gledanju ispod površine. Uvijek mi je bilo ugodnije roniti jer nisam bio dobar plivač - komentirao je svoje početke.

Kako je sve počelo

Ljubav prema ronjenju je uvijek bila prisutna, no javila mu se u starijoj dobi sasvim slučajno.

- Javila mi se prijateljica da joj pomognem organizirati rekord ispod leda koji želi oboriti te sam joj usputno rekao kako bih i ja volio oboriti neki rekord. Sumnjala je u mene, no krenuo sam, vidio svoje rezultate i mogućnosti te shvatio da bi bila šteta da se ne bavim ronjenjem - dodao je Vitomir.

Vitomiru ronjenje na dah ne predstavlja nikakav strah jer se do sada bavio puno opasnijim sportovima gdje je bio na visokim planinama, ledenjacima i brojnim provalijama.

- Puno sam puta doživio blackout, no to nije nešto čega se treba bojati. To je fiziološka reakcija organizma na sport kojim se bavim i nije uopće opasna - objasnio je.

Prvi rekordi i planovi za budućnost

Vitomir je nakon dvije godine bavljenja ronjenjem na dah postavio prvi službeni rekord. Ima nekoliko svjetskih, ali i nacionalnih.

- Najponosniji sam na nacionalne rekorde kao na primjer rekord bez peraja u moru ili rekord s dvije peraje u moru jer sam tu imao puno više izazova i bilo je puno više stvari koje su se morale poklopiti da ih i ostvarim - komentirao je.

Vitomir nam je otkrio i što traži od potencijalne partnerice, koliko dnevno trenira, kako se hrani, ali i koji su mu planovi za budućnost.

- Moj problem je što uvijek imam previše planova. Za početak bih trebao odraditi tečajeve u Egiptu, Rusiji i Francuskoj, nakon čega dolazi bazenska sezona i fokus na jedan ekstremni rekord u ronjenju na dah koji planiram oboriti - komentirao je za kraj svoje planove.

