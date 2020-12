Reakcije su jako dobre. Čak i zimi umirovljenici otvore prozore da bi me slušali kako sviram, a djelatnici doma kažu da češće dolazim ovdje, uveseljava ih to, rekao nam je Ivan Škreblin. Ovaj profesionalni pijanist ulični je svirač. Ispred doma za starije i nemoćne na zagrebačkim Srednjacima svira sam ili s bratom, a sviranje na ulici njegov je posao.

Završio glazbenu školu, akademiju, poslijediplomski studij te se usavršavao u brojnim državama kod vrhunskih majstora. Radio je u školi kao profesor, no shvatio je da to nije nešto što njega ispunjava. Razmišljao je da počne raditi kao taksist, no svoj talent nije htio baciti u vjetar.

- Volim se baviti pijanizmom i interpretacijom. Kada sam ostao bez posla, nisam htio struku baciti u vjetar i rekao sam ženi da ću otići svirati u Zagrebu u centar. Govorila je kako neću moći zaraditi, no dokazao sam joj suprotno - kaže Ivan.

U gradskom uredu izvadio je dozvole kako bi uopće mogao početi svirati na ulici i krenuo je sa svojim novim poslom. Svira u centru Zagreba, pothodniku, Zaprešiću, a tijekom ljetne sezone i na našoj obali. Kaže nam da zarada ovisi o tome koliko je dugo na nekoj lokaciji, ali ni za to nema pravila. Nekada u dana, na prometnoj lokaciji zna zaraditi malo, no drugi dan je već njegova košarica puna.

Bili smo s njim na jednoj od njegovih najdražih lokaciji - zagrebački Srednjaci, ispred doma za starije i nemoćne. I dok je on svirao, prolazili su ljudi, neki su ostavljali novac, neki ne, ali svi su se divili njegovoj majstoriji. Usprkos niskim temperaturama, barem su na kratko zastali i poslušali njegove majstorije.

- To je posao koji me toliko ispunjava. Dobro sviram i onda se ljudi okupe. Gospođa me čula kako sam svirao na Visu i onda me u Zagrebu prepoznala kada sam svirao - kaže ovaj vrsni pijanist.

No, ova lokacija posebna je još zbog nečega. Kada su on i njegov brat ovdje zasvirali, oduševili su sve, a posebno umirovljenike koji se nalaze u domu za starije i nemoćne. Mediji su se raspisali o njima, a oduševljenje ne kriju ni umirovljenici, a ni djelatnici doma.

- Ovo je fenomenalno. Mi si nekada znamo pustiti tu vrstu glazbe, ali ovo je puno bolje. Drago nam je da je ovaj čovjek ovdje - rekla nam je glavna medicinska sestra doma Danijela Sarajlija.

