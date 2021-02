Tlači me kada stranke u autu počnu pričati o svojim problemima. I mi taksisti smo ljudi i imamo svoje probleme i kada cijeli dan slušate tuđe probleme, više ne znate što bi sa sobom, rekao nam je taksist Kristijan Galović u serijalu 'Što te tlači'.

U novom serijalu na YouTube kanalu 24sata 'Što te tlači', ljudi otkrivaju što ih najviše živcira kod njihovih zanimanja. Svoje tajne otkrili su na stomatologinja, barmen, fitness trener, telefonski agent, a u trećoj epizodi to nam je otkrio taksist.

- Smeta me i kada me bezobrazno traže da promijenim radijsku stanicu - rekao je Kristijan. Objašnjava kako nije problem dogovoriti se oko vrste glazbe koju će u autu slušati, već do bezobraznog stava i 'nastupa'.

Dodaje kako ga smeta i kada dođe po nekoga pa stranka čeka da joj mali kofer ubaci u prtljažnik. A velike probleme ima i kada strankama pokušava objasniti da sva njihova prtljaga neće stati u prtljažnik.

- Tlači me kada ljudi ostavljaju svoje stvari u autu. Najviše toga što sam pronašao, bili su upaljači. Imam ih da ih mogu podijeliti cijelom Zagrebu - kaže nam taksist. Objašnjava kako je još veći problem kada stranke zaborave mobitele ili bitne dokumente pa im ih on mora otići vratiti na drugi kraj grada.

Što je još tlači taksista kod njegovog posla, možete pogledati na našem YouTube kanalu.