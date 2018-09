Talijanka napustila show: 'Nek cure mrdaju, ja sam iznad tog'

Ne znam zašto je odustala jer je prije showa bila sretna što sudjeluje. Odlična je plesačica. Malo je bila sramežljivija pa su joj valjda bili previše ta senzualnost i seksepil drugih djevojaka, kaže Polina Golubeva, plesačica i članica žirija novoga showa “Plesni izazov”.

POGLEDAJTE VIDEO:

Za Raffaellu de Luca (20), plesačice latino-američkih plesova kaže kako joj je od početka showa bila favorit.

- Nisam očekivala da će to tako biti. Mislila sam da će svatko plesati svoj jedinstveni stil, a ne da učimo nešto u jednoj minuti, a to ni nije naš ples. Ne privlači me sinkronizirano plivanje, twerk ili hula hup. Cure su super, ali mene ovakva vrsta plesa ne zanima - rekla je Raffaella.

U show se prijavila jer smatra da je plesanje ono što je definira. No nije se baš najbolje uklopila zbog sramežljivosti. Rođena Talijanka odustala je na prvom izazovu, odnosno nakon sinkroniziranog plivanja. U Zagrebu živi već tri godine, a plesom se bavi, kako kaže, od kada zna za sebe. Svjesna je da muškarci njezin ples smatraju senzualnim, no o tome ne razmišlja.

Ostale kandidatkinje se nisu dale smesti. Došao je red na vodeni izazov!

- Nisam sigurna kako ću uspjeti savladati druge vrste plesa. Probat ću ali nisam se najbolje snalazila u ostalim plesovima, za mene je definitivno twerk, rekla je jedna od kandidatkinja Sarah Seifert.

Kandidatkinje je vodila Carmen Pacadi iz Kluba sinkroniziranog plivanja ŠASK, plivačica i mentorica sinkroniziranog plivanja koja je u tom sportu već 21 godinu. S curama je osmislila posebnu koreografiju.

- Bitno je da budete nasmiješene i da imate ekstenzije u rukama i nogama sa ispruženim prstima. Morate biti eksplozivne i čvrste, rekla je Carmen. Tko je, a tko nije zadovoljio kriterije trenerice Carmen, saznajte danas u 22 sata na Youtube kanalu 24sata.

No dan nije završio samo na tome, djevojke su morale proći još jedan vrući izazov - i to s hulahupom. Trenerica plesa s hulahupom Eva Požar Kardum, koja djeluje preko Happy Hoop udruge, pokazala im je umijeće vrtenja šarenog obruča oko struka.

- Bitno je kako zavrtiš hulahup. Inače se misli da kad vrtiš hulahup, moraš vrtiti bokovima, no to nije istina. Trebate jednu nogu staviti ispred sebe i prebacivati težinu s noge na nogu. Cure, sretno!, rekla je Eva. Mentorica je dala jasne upute - ona koja bude najduže vrtila hulahup pobjeđuje!

Izazovi su raznovrsni, a atmosfera u showu sve napetija. Vruće plesno nadmetanje pratite svaki dan na YouTube kanalu 24sata.