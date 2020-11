Target iz legendarnog hip-hop dvojca Tram 11: 'Nema na našoj sceni ozbiljnih svađa ni mržnje'

Legendarni reper Target iz još legendarnijeg sastava Tram 11 prisjetio se najboljih rap battleova koje je ikad gledao te objasnio zašto su takve vrste agresivnijih rima ukorijenjene u hip-hop glazbu od samih njenih početaka

<p>Na našoj rap sceni nema niti je ikada bilo baš ozbiljnih svađa ni mržnje. Sve je to nešto što brzo prođe i uglavnom je riječ o zdravoj i konkurentskoj borbi rimama, govori jedan od rap velikana iz popularne domaće grupe <strong>Tram 11, Nenad Šimun Target, </strong>o 'sukobima' na hrvatskoj glazbenoj sceni. On se, umjesto sukoba, radije <strong>prisjetio početaka rap battleova</strong>, koji su u ovom glazbenom žanru jedan od popularnijih načina izražavanja.</p><p>- Battle je zapravo ukorijenjen u hip-hopu. Od prvih dana se battlealo, bilo da se radilo o repanju ili breakdanceu, a kako je sam rep zapravo 'ulični izričaj', u battleovima se reperi često koriste niskim forama i vulgarni su kako bi uplašili i obeshrabrili konkurente i svima pokazali da su face. Sjećam se legendarnih dissova i battleova <strong>MC Shana i BDP-a</strong> kojima je tema bila nastanak hip-hopa. Zatim, <strong>Dr. Dre, Easy-E, LL Cool J, Canibus</strong>... Bilo je tu puno legendarnih stvari – govori Target.</p><p>Ipak, nisu se poznati reperi, i domaći i strani, 'borili' samo unutar performansa. Neki su se i zbilja svađali, a Targeta smo pitali sjeća li se nekih poznatih reperskih svađa o kojima su svi pričali.</p><p>- Nema toga zapravo toliko puno na našoj sceni, ali bilo ih je nekoliko. Recimo, Khan protiv Blackouta, KUKUS koji se međusobno 'dissao', zatim Ebola i Unity... Ali, generalno na našoj sceni nema puno mržnje. Sve su to bile i uvijek će biti svađe koje brzo prođu. No, zdravo konkurentska borba rimama u battleu je nešto što podržavam. Kad gledamo neke naše dečke kao da gledamo film '8 Mile' s Eminemom, samo s domaćim forama – zaključuje.</p><p>Iako se na našoj sceni ne svađaju mnogo, vani su se reperi svađali otkako postoji hip-hop, a sve to dolazi od činjenice da je rap kao takav, sviđalo se to nekima ili ne, 'agresivan' žanr.</p><p>- Je, rekao bih da je agresivan. Samim time što dolazi s ulice i bavi se intelektualnim sferama i liričkim krajnostima, pa može biti i vrlo nasilan. Evo, sjetio sam se jednog konkretnog primjera i dissa jednog repera koji je govorio o tome kako treba 'ubiti' svog protivnika pa je cijela stvar završila i na sudu zbog prijetnji smrću. No, mislim da je to samo jedan primjer krajnosti. Sve ostalo je samo dobra, tvrda lirika – objašnjava Target, kojeg mnogi nazivaju i kraljem rap liričara na domaćoj sceni.</p><p>Target je, usred snimanja novog albuma za Tram 11 i ostalih obaveza, našao i malo vremena da dođe u JoomBoosov talent show 'Rap Camp' i bude sudac kandidatima u njihovim rap battleovima. I njemu i domaćem reperu Khanu, koji mu je pomagao u ocjenjivanju, jako se sviđa što je vidio i čuo na snimanju.</p><p>- Odmah vam moram reći da su dečki bili odlični u battleovima. Pojedinačno je to zvučalo skroz fino, pokazali su da znaju repati i da znaju repati, da imaju svoj stil i da bi nešto mogli napraviti u budućnosti. Pokazali su da su dosta dobri liričari, ali pratit ću ih i u ostatku showa da vidim kakvi će biti dalje u stvaranju novih pjesama – izravan je Target.</p><p><strong>POGLEDAJTE NOVU 'RAP CAMP' EPIZODU:</strong></p><p>I dosad je pratio Rap Camp, a od svih sljedećih epizoda, pa tako i ove cijele sezone, očekuje da će biti još žešća i još bolja. Ako i vas zanima kako su izgledali battleovi kandidata u Rap Campu i jesu li stvarno bili žestoki te kako ih je Target na kraju ocijenio, pogledajte u novoj epizodi samo na JoomBoos YouTube kanalu.</p><p><strong>Od ove epizode možete SMS-om ili pozivima dati glas svom favoritu i ostaviti ga u borbi za glavnu nagradu vrijednu 150.000 kuna. Požurite, glasovanje traje još samo danas do 12:00 sati.</strong></p><p> </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>