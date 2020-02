'Terminator' obožava životinje: Na posao vodi magarca i ponija

Ovoga puta doveo sam i LuLu, napisao je 'Terminator' Arnold Schwarzenegger (72) u opisu videa u kojem na povodcu šeće svog ljubimca - magarčića. Najnovijeg člana njegove životinjske obitelji poveo je u ured, a uz LuLu, ima još jednog neobičnog kućnog ljubimca - ponija Whiskeyja.

Video na Instagramu izazvao je oduševljenje njegovih pratitelja, a pogledalo ga je više od dva milijuna ljudi. 'Terminator' kao faca, s naočalama na glavi, ulazi u ured sa svojim magarčićem, a prati ga i njegov voljeni poni Whiskey. Arni zatim za svojim radnim stolom, s osmijehom na licu, hrani svoje voljene ljubimce.

Foto: Instagram Uz ponija i magarčića, Schwarzenegger ima i psića Cherryja, za kojeg kaže da je udomljen i da je jako opasan. No, najveća zvijezda njegove životinjske obitelji odavno je poni Whiskey. Arnold ima nekoliko videa na svojim društvenim mrežama gdje ga hrani, naganja električnim biciklom, a vodi ga čak i na sastanke...

Bivši guverner Kalifornije svoju ljubav prema životinjama pokazuje i time da je, kako kaže, 99 posto vegan. Schwarzenegger se, uz brojne poznate veganske sportaše pojavljuje i u filmu 'The Game Changer'. Schwarzenegger je u dokumentarcu 'glas razuma' koji objašnjava svoje iskustvo s propagandom mesne industrije usmjerenom prema bodibilderima i muškarcima, a kroz svoje društvene mreže i druge potiče na smanjenje konzumacije mesa.