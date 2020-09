'Tikvice nisu jedino što znam spohati, a voljela bih posjetiti Beograd jer tamo imam fanove'

Ozana Pevec Marić, poznatija kao Princess Ozana u intervjuu '24 pitanja' povjerila nam se razdoblju psihičkog i fizičkog maltretiranja, ali i o obitelji te daljnim planovima na svome YouTubeu

<p>Prije 12 godina sam prošla jako težak period. Bilo je tu situacija gdje je bilo i fizičkog i psihičkog nasilja. Neke stvari su bile jako teške za izdržati, a na neke sam jednostavno stisnula zube i pregrmila ih. Najteže mi je bilo u osnovnoj školi kad su me zatvorili u kupaonicu i na mene bacali zapaljene papire. Rezali bi mi kosu i radili slične stvari. To zaista nikome ne bih poželjela, rekla je Ozana Pevec Marić (23), poznatija kao Princess Ozana.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S OZANOM: 'Nema toga što ne znam spohati'</strong></p><p>Sa 12 godina pokrenula je ono što je nekoliko godina kasnije postala revolucija u Hrvatskoj i šire - svoj YouTube kanal gdje je objavljivala 'uradi sam' videe. Pohala je tikvice, radila sendvič, vježbala i učila gledatelje engleski jezik. No, zbog toga su je mnogi osuđivali. Zbog uvreda, negativnih komentara i nasilja, natjerali su je da odraste i prije nego što je trebala. </p><p>- Svim tim nasilnicima sada poručujem da su trebali malo bolje razmisliti o tome. Nikad se ne zna što će njihova djeca proživljavati. Ne bih to nikome željela. Možda će se naći u istoj situaciji i kao roditelji vidjeti koliko je to teško gledati. Sada kada sam ispričala svoju stranu priče, puno mi je lakše. Nije lako živjeti s time da ljudi komentiraju što god žele - rekla je Ozana.</p><p>Na YouTube se vratila prije nekoliko mjeseci i u videu također objasnila kroz što je sve prošla. Lavina komentara i rekacija, medijska pažnja koju je iskusila i kao djevojčica, Ozani je u životu stvorila totalni kaos, ali ovaj put pozitivan.</p><p>- Dobila sam jako puno poruka u inbox i ono što me iznenadilo je svakako činjenica da niti jedna nije bila negativna. Svi su bili sretni što sam se vratila - rekla je. Za fanove je čak snimila novi video gdje poha tikvice, a ne planira stati snimati za YouTube. Danas je i supruga te majka malome Leonu, koji je baš danas proslavio svoj prvi rođendan. Kaže kako je oduvijek željela biti mlada majka. Ipak, prva blizanačka trudnoća je nažalost u ranoj fazi završila sa spontanim pobačajem. </p><p>- Koliko god je teško pomoći si u tim trenucima, muž i ja smo pronašli zajedničku točku i razumijevanje. Podupirali smo se koliko smo mogli, pomoglo nam je i to da smo odmah smjeli na sljedeće dijete jer se trudnoća dosta rano prekinula - rekla je. A godi li joj obiteljski život?</p><p>- Život s bebicom je fenomenalan. Uz sve članke, forume, sve što smo pročitali ili čuli, očekivali smo da će to biti puno teže ili gore. Ispalo je savršeno i nismo mogli poželjeti bolju bebu. Najljepši trenutak u posljednjih godinu dana bio mi je kada sam prvi put ostala na samo s njim u bolnici. Tih prvih pet minuta je bilo izvanredno. To nikada neću zaboraviti, niti osjećaj niti pogled na njega, niti išta drugo povezano uz taj trenutak - objasnila je. Muž joj je najveća podrška, a na njezinom kanalu često se pojavljuje u videima. Pitali smo je i tko radi bolje pohane tikvice - ona ili muž.</p><p>- Kakvo je to pitanje? Naravno da ja radim bolje pohane tikvice - rekla je spremno. Najviše je vesele vikendi s obitelji, piknik ili odlazak u Samobor na kremšnite. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Voljela bih posjetiti Maroko. Oduvijek me privlači orijentalni stil. Čula sam da su ljudi tamo predivni, da je tamo sve za svaku pohvalu. U posljednje vrijeme muž i ja pričamo da bi voljeli posjetiti Beograd. Tamo nikad nismo bili, a imam jako puno fanova - rekla je.</p><p>Cijeli intervju pogledajte na <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0Mnx3mFbRas&feature=youtu.be">YouTube kanalu 24sata. </a></p>