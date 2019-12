Tko će pobjediti? Napisali pjesmu o siru, djevojci i patnji

Na početku je svatko od finalista kratko popričao sa svojim mentorom, Marinom Ivanovićem Stokom, Fil Tilenom i Raayjem, i publici predstavio svoju priču, a onda je uslijedio glavni dio posljednjeg zadatka.

Luka Prgić Prga, Adrijan Šimunaj Ash i Nikola Raspolić Prikola napisali su tekstove i snimili spotove za svoje prve, prave autorske pjesme. Svaki je odabrao skroz drugačiju tematiku, ali svaki je ostao svoj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prikola je repao o siru

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Nikola Prikola kao temu svoje pjesme odabrao je - sir. To mu je, tvrdi, omiljeno jelo pa je odabir bio logičan.

- Moj stil repanja je uvijek istinit, ali prije svega humorističan. Tematika sira se zbog toga nametnula sama po sebi - objasnio je Nikola.

Prga je repao o ljubavi

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Prga je, za razliku od Prikole, odabrao sasvim drugačiju temu svoje prve autorske stvari. On je odlučio odrepati pjesmu svojoj djevojci.

- U repu je sve do emocije, to je isto neki način izražavanja, i zato je jako bitno prenijeti neki osjećaj kroz pjesmu. Ja se to uvijek trudim napraviti i, prije svega, ostati svoj - rekao je.

Ash je napisao pjesmu o svojoj patnji

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Kad se predstavljao, Ash je priznao kako su ga u osnovnoj i srednjoj školi maltretirali jer je bio punašniji, a sad o toj svojoj patnji bez problema repa.

- Moj rap stil je dosta emotivan, nekad i agresivan, i baš uvijek nastojim prenijeti svoje osjećaje u svaku pjesmu - govori. A to je ovom pjesmom i dokazao.

Youtuber Choda ocijenio njihove pjesme

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Na kraju epizode popularni youtuber Choda ocijenio je pjesme dečkiju i rekao da je prezadovoljan njihovim rimama.

- Prga je pokidao. Njegov spot mi je najbolji, a i pjesma mi se jako sviđa. Prikolina pjesma je prezabavna i sviđa mi se, iako više volim ozbiljnije stvari, kao što je Ashova. No, sve u svemu, dečki su odlično odradili posao - rekao je Choda.

Tko će pobijediti?

Iako su se sva trojica zaista dokazala u zadnjem izazovu, samo jedan od njih može biti pobjednik, a o tome odlučujete - vi, svojim glasovima. Pobjednik će biti proglašen na velikom finalnom eventu u Opera klubu 15. prosinca, a od danas do tada možete glasovati za finalista koji vam je najbolji.

Loading…

Pobjednik osvaja ugovor u vrijednosti 100.000 kuna, pobjedničku statuu te snimanje tri autorske pjesme. A evo kako možete dati glas svom favoritu.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Nabavite svoju ulaznicu za veliko finale Rap Campa, na koje dolaze Stoka, Fil Tilen, Raay, finalisti, Mili, Nika Ilčić i svi JoomBoos youtuberi.