On vozi jer se žuri. Ona naravno ima upadice. On poludi i daje njoj da vozi, no to je velika greška! Zar žene zaista ovako voze? Prigovaraju li zaista muškarci toliko, komentirao je Zoran Pribičević o novoj epizodi.

Zoran Pribičević u suradnji s 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJOM na YouTube kanalu 24sata predstavlja svoju novu seriju skečeva temeljenih na muško-ženskim odnosima. U serijalu ćemo otkriti što se to nalazi u poznatoj ženskoj torbici, tko kome pojede večeru u skupom restoranu, tko bolje vozi, ali i kako muškarac odlazi u shopping kada ga žena pošalje. U petoj epizodi pogledajte tko bolje vozi - muškarci ili žene. Ili još bolje, tko kome ide više na živce - on njoj ili ona njemu.

Od vikanja, hrane u autu, do pogrešnih skretanja. Svi smo to doživjeli. Ipak, Zoran i Tea doveli su vožnju u autu na novu razinu.

- Pa oprao sam auto, nećeš valjda sada jesti! - komentirao je Zoran Tei kada je izvadila hranu. Tea se ipak nije dala odgovoriti, ali je uz to i počela vikati.

- Pazi! Auto izlazi tu! Zar ga ne vidiš? Voziš prebrzo, ograničenje je 50! Što radiš! Možeš li malo opreznije? - samo su neki od komentara koji su bili upućeni Zoranu nakon čega je on njoj prepustio volan u ruke.

Iako je sada ona bilja zadovoljnija vožnjom, kritike su se nastavile, a sijede na glavi povećavale.

Voditelj projekta Zoran Pribičević ujedno je i glumac poznat hrvatskoj javnosti po ulogama Danijela u 'Zabranjenoj ljubavi' i liječnika Dorijana u 'Larinom izboru', a glumio je također u HBO-ovoj hit seriji 'Protuudar' u ulozi Domovoya. Osim njega, u serijalu 'Muškarci i žene naopačke' nalazi se i vrsna glumica Tea Šimić koju ste mogli vidjeti u seriji 'Na granici', ali i u mnogim kazališnim predstavama poput 'Šetnje s Kolumbovima' i 'Hamleta'. Zoran Pribičević je komentirao i koji su mu planovi i ciljevi za 2022. godinu.

- Odlučio sam se, između ostalog, u 2022. posvetiti malo televiziji i filmu te inozemnoj karijeri. Nadam se da će ova godina bit kraj pandemije i da će se ponovno otvoriti neke nove mogućnosti. Naravno, teško je raditi konkretne planove, ali dok je god energije, ideja i zdravlja, sve je sjajno - dodao je.

