Luka je uskoro trebao postati tata, a Mario se brinuo o ocu...

Gdje si, malena te hoće pozdraviti, jel imaš puno posla?, upitala je bezbrižno Iva Franjić (36) supruga Danijela (42) nazvavši ga na mobitel putem videopoziva. Oko nje su se gurale dvije djevojčice želeći vidjeti tatu na kameri. Ponekad su ga tako znale nazvati dok je bio na poslu. Danijel se užurbano javio. Izgledao je i zvučao zabrinuo.

- U Čepinu smo. Završili smo dio posla, sad smo bili na pauzi, ali imamo problem. Javim se kasnije - rekao je i prekinuo razgovor. To je bilo u 10.59 sati. U 11.08 sati čepinski vatrogasci dobili su dojavu da je na crpnoj pumpi kanalizacije nastradalo troje ljudi, dok je još dvoje teško ozlijeđeno. Sat vremena kasnije Iva je doznala da je njen suprug mrtav, kao i njegovi kolege Luka Karin (34) iz Osijeka i Mario Horvat (43) iz Čepina, koji su tog dana bili sa njim terenu. Teško je ozlijeđen Ivan Mazur (52) iz Čepina, a njegova sumještanina Borisa Banovića (24) pronašli su u stanju šoka.

Teren kao i svaki drugi

Svi oni u utorak ujutro stigli su u Čepin odraditi posao čišćenja zaštopanoga kanalizacijskog priključka u Kalničkoj ulici, gdje su se ljudima fekalne vode vraćale kroz odvode u kuće.

- Naši su djelatnici u Čepin otišli na poziv čepinske tvrtke Urednost, koji su nam naručili uslugu čišćenja priključka odvodnje. Njihov odvodni sustav i crpna stanica nisu naše već njihovo vlasništvo, pa im čišćenje radimo uslužno. Za naše dečke bio je to teren kao i svaki drugi. Odmah po dolasku radnici su vidjeli da nije problem u priključku nego u cijelom uličnom cjevovodu, koji je zaštopan. To su javili u Urednost, pa je poslana nova narudžbenica za čišćenje sustava javne odvodnje u tom naselju - rekao nam je Branko Pavić, rukovoditelj u Vodovodu, koji je bio nadređen poginulim djelatnicima. Objasnio je kako su dečki idući dan opet otišli na teren, odštopali kanal, uklonili mulj, talog, odbačene krpe, no sve je to odvodom stiglo do crpne stanice, te se i ona zaštopala.

- Budući da crpna stanica nije u nadležnosti Vodovoda Osijek, a dečki nisu ni imali nalog da je očiste niti su imali opremu za to čišćenje, ja sam kontaktirao Urednost i rekao im da je crpna stanica zaštopana i da je treba očistiti. U roku od desetak minuta došlo je tri djelatnika Urednosti s nekakvim alatom. Naši ljudi su stajali sa strane i čekali da oni očiste zaštopanu rešetku u stanici - svjedoči Pavić. Ispričao je kako je jedan od djelatnika Urednosti sišao u otvor pokušavajući kukom koju je imao zakvačiti rešetku, no tad je počela drama.

- Taj je radnik izgubio svijest i upao u dno rupe. Naši su djelatnici instinktivno, ljudski, nesvjesni opasnosti od svega što se nalazi u crpnoj stanici, krenuli spašavati kolegu. Jedni druge su spašavali i na kraju je sve završilo tragično - kazao je Branko Pavić. U Vodovodu ističu kako njihovi djelatnici Danijel Franjić i Luka Karin nisu bili osposobljeni za čišćenje crpne stanice jer za to Vodovod ima poseban tim.

- Brinemo se za 108 crpnih stanica u našem sustavu i za to imamo poseban tim koji na teren izlazi sa svom potrebnom zaštitom opremom; gumenim odijelima, maskama, dregerima za mjerenje otrovnih plinova, motorolama sa stalnom vezom, posebnom užadi kojom su svezani. Crpne stanice su opasne jer su obično jako duboke, do deset metara, pune su metana i drugih otrovnih plinova koji se oslobađaju od fekalija, a u njima također ima otpadnih voda - pojasnio je Pavić.

Puno otrovnih plinova

Svega toga Franjić i Karin nisu bili svjesni kad su pohitali u pomoć nastradalom kolegi. Navodno je u jamu prvo ušao Mario Horvat, djelatnik Urednosti. On nije imao ni zaštitno odijelo, masku ni nikakvu drugu sigurnosnu opremu. Čim je ušao, omamili su ga otrovni plinovi i onesviješten je pao na dno jame, u otpadne vode. Počeo se gušiti. U pomoć mu je krenuo, pretpostavlja se, Franjić, koji je također ušao u jamu i ubrzo pao onesviješten. Isto se dogodilo i Karinu, a potom i Mazuru. Ugledavši četvoricu svojih kolega na dnu duboke jame, onesviještene, dok im glava tek povremeno izvire iz otpadnih voda, Boris Banović (24) trčao je uokolo i dozivao pomoć. Ubacio je u jamu nekakav lanac ne bi li se za njega bilo koji od njih uspio uhvatiti, no svi su bili onesviješteni.

Dvojica imaju i veliku traumu glave, što znači da su, nakon što su omamljeni plinovima, u padu udarili glavom u dno ili rub jame, rekla je zamjenica voditeljice Hitne pomoći, koja je brzo stigla na mjesto nesreće nastojeći pružiti pomoć unesrećenima.

Dvojici, nažalost, nije bilo pomoći, dok su jednog 15-ak minuta reanimirali na ulici. Uspjeli su ga oživiti, ali je kasnije tog dana ipak preminuo u bolnici. Četvrti, Ivan Mazur (52) iz Čepina, također djelatnik Urednosti, posljednji je upao u jamu i zbog toga ostao živ, no u životnoj je opasnosti i nalazi se na Intenzivnom odjelu osječkoga Kliničkog bolničkog centra. Iako su u rekordnom roku stigli i čepinski vatrogasci, koji su prvi počeli izvlačiti tijela četvorice muškaraca iz jame, otrovni plinovi i zadobivene ozljede pri padu, nažalost, uzeli su tri života.

Svjedok zanijemio

- Nemamo riječi kojom bismo izrazili tugu zbog izgubljenih života. Horvat, Mazur i Banović rade kod nas već dugo na poslovima održavanja kanalizacijske mreže, ali oni nisu bili obučeni za rad na crpnoj stanici jer to naprosto mi nikada nismo niti radili. Kad se ona zaštopa i kad je treba redovno čistiti, mi zovemo Vodovod da to učini i to im i platimo. Isto smo učinili i ovog puta. Iako je crpna stanica naše vlasništvo, mi je nikad nismo čistili sami, uvijek je to činio Vodovod jer oni imaju i računalni nadzor nad tim stanicama, znaju za probleme koji se tu pojavljuju i oni su, uostalom, tu kanalizaciju i postavili. Mi smo od njih zatražili čišćenje cijelog sustava, a to je uključivalo i crpnu stanicu, kao i uvijek do sada.

Rukovoditelj poslova u Vodovodu Branko Pavić nazvao suprugu Martinu Pavić, inače referenticu u našoj Urednosti, i tražio je da kontaktira rukovoditelja i pošalje na teren trojicu naših djelatnika. Zašto je to učinio, ja ne znam. Znam da su trebali od nas neki alat i tronožac za izvlačenje zaštopane rešetke i to su im dečki odnijeli. Zašto su naši dečki ušli u crpnu stanicu, ne znam - kazao je Željko Barišić, direktor Urednosti iz Čepina, koji smatra da Vodovod sad krivnju za smrt radnika prebacuje na Urednosti i Općinu Čepin. Policija i istražitelji pokušali su razgovarati s Borisom Banovićem, koji je jedini ostao izvan jame, neomamljen, ali u šoku zbog svega što bespomoćno gleda a ne može pomoći.

- Ne može se s njim razgovarati. On je u takvom šoku da samo leži i šuti. Pod sedativima je. I policiji je govorio nepovezane stvari - kazao je njegov otac. Sve dok Boris ne bude mogao ispričati što se sve točno izdogađalo unutar i iznad crpne stanice u Čepinu u samo pet minuta, policija će rekonstrukciju događaja raditi na temelju provedenog očevida i sakupljenih dokaza.

Foto: Privatni album - Moja kći ostala je sama s dvoje male djece. Invalid je 90 posto unazad desetak godina, otkad je imala infarkt kralježnice. Teško hoda, teško radi bilo što s rukama. Danijel joj je bio sve u životu, prijatelj, partner, muž. Zajedno su već 20 godina. Sad ga više nema. Nas zanima zašto ga nema. Tko je to skrivio. On je skočio u pomoć ljudima s kojima je radio, zato je naš heroj, ali zašto se to dogodilo? Mi ništa konkretno ne znamo jer nam nitko nije ispričao - kaže punica poginulog Danijela Franjića.

Shrvane obitelji

Mario Horvat živio je u Čepinu s ocem Stjepanom. Prije tri godine ubila mu se majka. Našao ju je obješenu. Otac i sin teško su se nosili s tom spoznajom i nedostatkom supruge i majke. Brinuli su se jedan o drugome. Mario je radio u čepinskoj Urednosti na poslovima održavanja vodovodne i kanalizacijske mreže. Kad je otac čuo što se u utorak dogodilo sinu, da je upao u jamu i ugušio se, izgubio je volju za životom. Uzeo je pušku i htio se ubiti pred očima zapanjenih susjeda, koji su ga na kraju, srećom, spriječili u tom naumu. Sad je pod nadzorom liječnika.