Tuga u Visovcu: Našeg Franka još nema, na misi su svi plakali

Franko je u subotu s trojicom prijatelja u plastičnom brodiću krenuo prema otočiću Visovcu.

- Njih četvorica imaju one male motore, stalno idu s njima posvuda. Motorima su došli do jezera, gdje su pronašli nekakvu lađu, koju je valjda ostavio netko za ribolov. To je mala barka, najviše za dvoje, a unutra ih se naguralo četvero. Jedan od njih je ustao pa su se nakrivili i prevrnuli. Trojica su zaplivala, a jednog su čuli da viče: ‘Upomoć!’. To je valjda bio Franko - kazala nam je rođakinja jednog od mladića iz Dubravice te dodala da je u nedjelju bila na misi na Visovcu.

- Svi na misi su plakali. Franka ne poznajem osobno, ali čula sam da je jako bistar i da je jako dobar. Znao je posluživati svećenika tijekom mise - ispričala nam je mještanka Dubravice.

Kaže da su četiri prijatelja išli u isti razred srednje škole u Šibeniku te da su se stalno družili. To nam je potvrdila i Frankova teta Milena Jakus.

- Bili su nerazdvojni od 5. razreda osnovne škole, sad su 2. razred srednje. Svi su pušteni iz bolnica kući i u ponedjeljak su nas došli posjetiti. Htjeli su vidjeti Frankova oca. Još su pod šokom. Ne znamo zašto su krenuli prema Visovcu, što su planirali, nismo imali snage pitati ih to u ponedjeljak - potreseno je govorila Milena.

Već treći dan traje potraga za 16-godišnjim Frankom iz Laškovice, koji je nestao u subotu navečer nakon prevrtanja brodića. Fra Božo Duvnjak, gvardijan samostana Majke od Milosti na otočiću Visovcu, u subotu je u 17.52 sata nazvao Centar 112 i dojavio da je čuo zapomaganje s vode. Trojica mladića su isplivala, proveli jedan dan u bolnici i vratili se kućama, dok je Franko ostao ispod površine hladne jezerske vode.

Svi su se već prestali nadati da će biti pronađen živ, a ni očekivanja za pronalazak tijela nisu baš optimistična.

- Radi se o potrazi na velikom i nepristupačnom području, tako da je vrlo nezahvalno davati bilo kakve procjene o vremenu potrebnom da se cijelo pretraži. Možemo samo reći da će potraga trajati dok nestali maloljetnik ne bude pronađen - rekla je glasnogovornica Policijske uprave šibensko-kninske Marica Kosor.

U potragu je uključeno nekoliko desetaka tragača, koje koordinira policija. Na terenu su po dva temeljna i pomorska policajca, tri kriminalista, 12 ronilaca iz specijalne policijske postrojbe iz Splita, 12 pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja s dva psa, brodom i dronom, devet pripadnika Dobrovoljnog društva Dubravice, četiri djelatnika Nacionalnog parka Krka s dva broda te trojica djelatnika privatne tvrtke iz Splita, koji pregledavaju vodu jezera i njegovo dno brodskim sonarom.

Bilo je najavljeno da će se u potragu s brodom koji je opremljen sonarom uključiti pripadnici Ministarstva obrane, odnosno Hrvatska vojska, no u ponedjeljak do 15 sati još nisu bili stigli na jezero. Sonar (izvorno akronim za Sound Navigation And Ranging) je tehnika koja koristi zvuk širenja (obično pod vodom, kao u podmorskoj navigaciji) za navigaciju, komuniciranje ili otkrivanje objekata na ili površini vode ili ispod nje.

Visovac je otočić u proširenom dijelu kanjona rijeke Krke, šest kilometara uzvodno od Skradina. Jezero i obala obrasli su trskom i gustim raslinjem