U izolaciji dao kćeri (4) da ga ošiša: 'Tata, ispalo je odlično'

Ovo je najduža kosa koju sam imao do sada, a zbog karantene ne mogu kod frizera. Moje jedine opcije su da me šiša kći Amelia, ali ona ima samo godinu dana. Druge opcije su kći Haillie (4) i žena Amy, a njoj ne vjerujem pa će me zato Haillie šišati, rekao je Amerikanac Cliff na početku videa.

POGLEDAJTE VIDEO:

U nizu videa koje je postavio na svoj Instagram, pokazao je kako izgleda šišanje dok traje karantena zbog pandemije korona virusa. Nije više mogao podnijeti dugu kosu pa je njegova kći uzela stvari u svoje ruke. Sjeo je na stolicu, ona se popela iza njega i polako uzela škare i krenula sa šišanjem. U početku joj je išlo teže, ali kada se navikla, uzela je čak i mašinicu za šišanje i brijala neke dijelove.

- Tata, ispalo je baš dobro - rekla je oduševljeno mala Haillie kada je završila sa šišanje, a ni tata nije bio razočaran pa je dodao:

- Da, baš je dobro ispalo - rekao je Cliff. Kasnije je i pokazao na koje sve načine može urediti frizuru nakon ovog kućnog šišanja.