<p>Novi val surferica dolazi nan, Covid style zatvori škure, dica ne izlazite van. Kada je maskenbal maskica mi fali pa me tiraju van, repaju Lovre Crvelin, Valentin Severović, Džemal Begić i Tomislav Vrban, Fil Tilenovi 'dečki' za pobjedu u Rap Campu.</p><p>Oni su svoju pjesmu nazvali jednostavno 'Lockdown' i kažu, nije im bila namjera nekoga uvrijediti, samo im je malo dosta ove situacije pa su se malo našalili.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Odlučili smo napraviti ovakvu šaljivu pjesmu o koroni jer je to bio naš logičan odgovor na mjere stožera, koje su nama ponekad upravo takve - smiješne - kažu dečki, a njihov mentor Tilen je oduševljen što su već u prvom zadatku napravili nešto drugačije i bili poprilično hrabri. Ne samo u pjesmi, nego i u spotu, u kojem nastupaju samo u tigrastim gaćama. </p><p>- Spojili su kritiku, zabavu i humor, što je uvijek dobar spoj. Stilski su se podijelili na dijalekte i skinuli se u tigraste gaće u ovim nesigurnim vremenima, to znači da su spremni napasti. Kruna za Outsidere - ponosan je njihov mentor. </p><p>Ovakva tematika pjesama i pristup svemu što se događa oko nas nisu strani jednom njegovom kandidatu, Lovri, koji je prije par godina bio u političkim vodama. Kandidirao se za šibensko-kninskog župana i u svom mjestu osvojio oko 3.500 glasova. On voli spajati aktualnosti, humor i politiku u svojim stihovima.</p><p>- Hip-hop je i nastao kao oporba klasičnoj mainstream misli. Najveća imena i najbolji albumi u povijesti hip-hopa dotiču se upravo društveno-političkih tema. Danas društveno angažirani sadržaji prolaze slabo, i zato treba biti u pravoj ravnoteži zabave, emocija i društvene angažiranosti u tekstovima. Humor je dobar alat za postići tu ravnotežu - kaže Lovre.</p><p>Kako su se on i dečki iz tima, kao i ostali kandidati iz Stokina tima '100lica' i Hiljsonovog tima 'Legende', snašli u slaganju rima i kako zvuči njihova prva Rap Camp pjesma, <strong>pogledajte u novoj epizodi na JoomBoos YouTube kanalu.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>