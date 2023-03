Umjetnik Božo Vrećo: 'Otvoreno razgovaram s obožavateljima'

Film 'Maldita - Ljubavna pjesma Sarajevu' u čijem je fokusu umjetnik Božo Vrećo, osvojio je najveću španjolsku filmsku nagradu Goya.

- Film govori o Sarajevu, njegovoj bogatoj povijesti, koja je kroz Sefarde povezana sa Španjolskom te o meni kao umjetniku - govori pjevač.

Božo Vrećo je napisao tekst za pjesmu na ladinu, jeziku bosanskih Sefarda, a film kulminira snimkom zajedničke izvedbe 'Maldite'.

- Pročitao sam jako puno materijala zapisanog u starim sefardskim poemama i sklopio vlastitu sevdalinku na ladinu, bilo je jako zanimljivo raditi na ovom i ovakvom filmu, on je o prihvaćanju, meni, Sarajevu i emocijama - objasnio je Vrećo, te dodaje:

- Jako sam sretan jer Maldita smo svi mi koji vjerujemo u sebe uprkos sistemu i društvu koje nas želi formirati po svojim pravilima i kalupima.

Božo govori da u današnjem brzom životu ipak još postoji atmosfera i emocije kakve izražava sevdalinka.

- Probuditi emocije u okamenjenom biću najveći je dar. U to sam se i osobno uvjerio. Ljudi žive lažne živote. Pretvaraju se, jer su kroz odrastanje sputavani da budu što su željeli. Znam puno ljudi koji su poslije mojih koncerata promijenili život, partnere, profesije, napustili lažne prijatelje, pa postali slobodni i sretniji ljudi - emotivno je objasnio Božo Vrećo.

Bosanski umjetnik i pjevač priznaje da često komunicira s ljudima koji prate njegov rad.

- Otvoreno razgovaram s obožavateljima - rekao je Vrećo.

U slobodno vrijeme, druži s prijateljima, najčešće u planinama, a govori kako se prijatelji nalaze tamo gdje nema novaca.

- Novac je apsolutno nebitan, bitna je duša, emocije. Tamo gdje nema novaca, ima prijateljstva! Isto tako me ne zanimaju društvene mreže, to je sve toliko površno, plitko i nebitno, bitna je samo umjetnost - otkriva pjevač.

Božo je otkrio da se inspirira u svemu iz prošlosti, u univerzumu. Stil je sloboda koju imate ili nemate, stil koji imate ili nemate, vrlo je jednostavno.

- Što god da obučem iz svog ormara, osjećam da baš tako treba biti i to me ispunjava. Trendovi me ne zanimaju, to je za one bez ukusa i mašte. Sami ste tvorac svog izričaja, budite onda najbolja verzija sebe.

