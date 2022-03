Utjecaj tiktokera - od rata do viralnih pjesama koje skupljaju milijarde pregleda

Foto: Volodimir Zelenskiy/Instagram/Canva/Nebojsa Visanovic

Društvene mreže nesumnjivo imaju utjecaj na naše živote, no čini se kako se taj utjecaj iz dana u dan sve više produbljuje. Do prije samo nekoliko godina, služile su nam isključivo kao izvor zabave, a sada već možemo reći kako one sve više i više postaju pravi izvor zarade i promocije, ali i mjesto na kojemu se informiramo o raznim novostima diljem svijeta

Od 2020. godine, kada se svijet suočio s pandemijom i kada smo svi bili prisiljeni ostati u svojim domovima, porast aktivnosti na društvenim mrežama bio je ogroman. Ali, jedna društvena mreža se najviše isticala, a to je - TikTok. Ono zbog čega su svi vrlo brzo zavoljeli TikTok je forma njegovih objava u obliku kratkih videa koji su bili idealni za snimanje plesnih pokreta na popularne pjesme, kratkih priča, skečeva i drugih vrsta videa koji su nas beskrajno zabavljali u danima karantene. No, od 24. veljače ove godine, sadržaj na TikToku počeo se drastično mijenjati. Kao što svi već znaju, toga dana je u Ukrajini počeo bjesniti rat, a tisuće i tisuće videa na tu temu preplavili su društvene mreže, osobito TikTok. TikTok je za ovu ratnu tematiku, u zadnjih mjesec dana, postao toliko moćna aplikacija da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelensky TikTokere nazvao ljudima koji mogu pomoći da se ovaj rat privede kraju. Svaki video koji je zvučao iole 'pametno' i iskreno, prikupio je milijune pregleda, komentara i lajkova. Jedan od tih videa je i onaj londonske TikTokerice Nikite Redkar koja je ovaj sukob objasnila kao prekid ljubavne veze, a NATO nazvala "grupom najboljih prijateljica", piše The Guardian. Ovaj video prikupio je gotovo tri milijuna pregleda. Osim što smo, kroz primjer rusko-ukrajinskog rata, mogli vidjeti koliku moć TikTokeri zaista drže u svojim rukama, to možemo vidjeti i kroz videa u kojima mnogi glumci, redatelji, poduzetnici, pjevači i mnogi drugi promoviraju svoj rad, a pregledi na takvim videima često se broje u milijunima i milijardama. Jedna od tih TikTokerica je regionalna zvijezda Barbara Milenković (20), poznatija kao Barbi Afrika koju na TikToku prati 3 i pol milijuna obožavatelja što ju čini jednom od najpopularnijih TikTokerica na Balkanu. No, iako Barbara najčešće objavljuje razne skečeve, koreografije i rekreacije viralnih hitova, njeni pratitelji najviše vole kada objavi video u kojemu najavljuje svoju novu pjesmu jer znaju da ih baš svaki put očekuje totalni hit. Svi koji prate Barbi, ali i oni koji će ju tek početi pratiti, niti ovaj put neće ostati razočarani jer 31. ožujka na JoomBoos YouTube kanal stiže još jedan hit kojeg je snimila u suradnji s JoomBoosom i koji će, kako sama najavljuje, biti prava bomba.