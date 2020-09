Vau, vau! Mi smo glavne njuške HGSS-a: Draco, Borg i Quick na terenu vrijede kao i 30 ljudi

Draco, Borg i Quick potražni su psi HGSS-a. S njima i njihovim vlasnicima proveli smo dan podno Kleka kraj Ogulina gdje su nam pokazali na koji način psi traže nestale ljude

<p>Jeste li znali da je pas u Hrvatskoj proglašen počasnim građaninom? Da, da, dobro ste pročitali. Border Collie Borg, inače potražni pas HGSS-a, to je zaslužio 2018. godine kada je pronašao nestalu osoba u okolici Siska. Na prijem je došao sa svojim vlasnikom Branislavom Grubićem, a njih dvoje su uigran tim Hrvatske gorske službe spašavanja. S njima smo proveli prijepodne podno Kleka kraj Ogulina. Pridužili su nam se i belgijski ovčari Quick i Draco zajedno s vlasnicima Perom Petrićem i Krunom Stipetićem.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO O HGSS NJUŠKAMA:</strong></p><p>Tri naizgled obična psa, no s velikom misijom - spašavanje ljudskog života. Profesionalnost prije svega, ono je što krasi sva tri tima, uz naravno, međusobno nadmetanje kroz šalu - čiji pas je bolji i uspješniji.</p><p>- Quick je u osmom mjesecu 2016. godine došao k meni i od samoga početka, od 3. mjeseca njegovog života, prisutan je svakodnevan rad. Što poslušnost, što sve ostalo što nam je potrebno da budemo kvalitetan potražni tim HGSS-a - rekao je Pero Petrić iz HGSS stanice Slavonski Brod.</p><p>Prva njuška HGSS-a, kako ga brojni mediji nazivaju, svakako je Draco, belgijski ovčar kojeg su prvotno trebali uspavati jer je bio nesocijaliziran i agresivan, no Kruno unatoč tomu nije odustajao od njega. To je sada zaigran pas koji je u potpunosti fokusiran na posao kada dođe na teren, u što smo se uvjerili i sami. Ne može ga smesti niti moje slatko urlikanje, “Draco, beba, dođi”. Ali zato čim vlasnik kaže - traži, Draco je spreman na sve. Njegovi kolege šale se kako mu je pravo ime Dracone, odnosno, “Draco, ne!” jer se nestašni pas voli tu i tamo poigrati sa “živcima” svoga vlasnika. Šampion u svojoj karijeri ima devet pronalazaka, što je čak tri puta više od prosjeka.</p><p>To nam je gušt i zadovoljstvo. Za nas nema umora. a kod kuće je on ‘normalan’ pas. Druži se s obitelji i jako se često mazimo rekao je Kruno iz HGSS stanice Ogulin.</p><p>A na koji način potražni psi operiraju na terenu? To shvaćaju prvenstveno kao igru, a to je, kažu nam iz GSS-a, njima najbitnije.</p><p>- U GSS-u koristimo dvije vrste pasa. Dio pasa rade po principu da im je bitan miris specifične osobe, dok je drugom djelu bitno da im damo komad stvari od nestale osobe. Oni doslovno rade kao u filmovima, njuškaju i traži po putu. Najčešće ti psi dolaze na teren i odrede nam smjer, a onda dolaze naši psi i oni rade po principu da trče šumom i jednostavno kad osjete miris bilo kojeg čovjeka, dolaze do njega. Postoji više vrsta markiranja, ali svi psi u GSS-u rade po principu aktivnog markiranja (lavež) dok vodič ne dođe do njih - rekao je Branislav iz iz HGSS stanice Novska te dodao kako je u treningu, kao i u stvarnoj akciji, bitno da pas dobije nagradu.</p><p>- Prvo moramo nagraditi psa. Bacimo mu lopticu, kažemo mu bravo i onda pristupamo nestaloj osobi - rekao je Brane. U roku godine dana imaju nekoliko desetina akcija na području cijele Hrvatske, a najnapornija im je svakako bila nedavna potraga na Biokovu, gdje su tragali za nestalim Poljakom. A kako to izgleda?</p><p>- Dolazimo prvi na teren. U isto vrijeme s nama dolaze i voditelji potrage koji na osnovu informacije koje imaju slože profil nestale osobe, a mi ih svrstamo u neku kategoriju. Svi ljudi se slično ponašaju. Dementni ljudi imaju zajedničke načine ponašanja, planinari se slično ponašaju kad se izgube. Vodič i pas dobiju zadatak, odnosno teren za pretražiti. Traženje je ovisno o dobu dana, sezoni, godini. Kad je vani jako vruće vjerojatnost da će pas pronaći neku osobu je zbog termike, strujanja zraka, mirisa, 5 posto. Stoga trebamo procijeniti ima li smisla raditi s psom. U nekim trenucima pas sa 90 posto šansom može otkriti nalazi li se osoba na određenom mjestu - objasnio je.</p><p>Stresna je to zadaća, psi se nerijetko i ozljede, no HGSS-ovci čine sve kako bi minimalizirali rizik. Ističu kako je potrebno da jedan dio svoga života provedu kao sasvim obični kućni ljubimci.</p><p>- Bilo bi idealno kad bi pas mogao otići u mirovinu sa 8 godina tako da doživi jedan manje stresan dio svog života, ali nažalost, zbog čovjekove želje da što duže radi s psom koji mu postaje kolega, oni često rade do svog posljednjeg trenutka. Nadam se da će Quick sa osam godina uživati u životu kao jedan običan kućni ljubimac - rekao je Pero.</p><p>Prije 13 godina HGSS je imao prvi značajan pronalazak s potražnim psima. Pas Hosan je s vodičem Josipom Granićem, današnjim pročelnikom HGSS-a, pronašao živo dijete (3) u šumi. HGSS trenutačno ima 62 aktivna potražna tima s psima, od kojih je 31 potražni tim licenciran i osposobljen za traganje u neurbanim područjima dok su ostali potražni timovi u fazi obuke.</p><p><strong>Dokumentarne priče i serijale o HGSS-u u suradnji s Daciom gledajte na <a href="https://www.youtube.com/channel/UCpJNsBEupVtlLlVIYw-kFpg?view_as=subscriber">YouTube kanalu 24sata. </a></strong></p>