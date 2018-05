Vilibor Sinčić ima nove dvore: Digao kredit od 515.000 kuna

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Prema podacima iz imovinske kartice, Sinčić je 27. prosinca 2017. godine kupio kuću od 1051 četvornog metra s okućnicom u jednoj od najljepših zagrebačkih četvrti, Markuševcu.

Iako je ranije Sinčić više puta davao do znanja da prezire banke, nije imao drugog izbora nego krenuti putem kao ostali građani, a to je dignuti stambeni kredit. Riječ je o kunskom kreditu u visini od 515.000 kuna, dok mu kamata iznosi 4,35 posto.

Tako će Sinčić i njegova supruga idućih deset godina mjesečno za ratu kredita izdvajati 5300 kuna. No Sinčiću to ne bi trebalo predstavljati problem jer mjesečno prima 16.000 kuna zastupničke plaće.

- Ne volim banke, ali svejedno imam bankovni račun jer ga moram imati - poručio je Sinčić onima koji ga prozivaju zbog ranijih izjava o bankama. Zanimalo nas je je li kuću kupio uz državnu subvenciju. - Nikakve subvencije nisam koristio - odgovorio je Sinčić. Čelnik Živog zida i njegova supruga Vladimira Palfi Sinčić u nedavnom intervjuu Večernjem listu otkrili su kako su odlučili stambeno se skrasiti, a požalili su se i na status podstanara.

- Kad smo u srpnju prošle godine drugi put postali roditelji, nitko nam nije htio iznajmiti stan. Na kraju nam je prijatelj privremeno ustupio svoj stan dok mi ne uredimo ruiniranu kuću u Markuševcu - ispričala je tad Sinčićeva supruga.

Naime, obitelj trenutačno živi u unajmljenom stanu u POS-ovu naselju Špansko u blizini stranačkoga kolege Ivana Pernara. Budući susjedi obitelji Sinčić kazali su kako je kuća koju je kupio čelnik Živog zida stara oko 25 godina te da, koliko oni znaju, u njoj nitko nikad nije živio.

Kažu da su čuli priče da je Sinčić kupio kuću u njihovu susjedstvu, do koje sad može doći jedino uz pomoć ljestava. Iako su u početku sumnjali da će se u njihovu blizinu doseliti saborski zastupnik, budući susjedi kažu i kako Sinčića do sada nisu vidjeli da je obilazio novu kuću. Neki nisu ni znali da je njegova.

- Ivana nismo vidjeli u blizini kuće. Supruga i ja nismo ni znali da je on to kupio - rekao je jedan susjed, ali i dodao: - Ako je zaista tako i ako je on to stvarno kupio, to je super. Imati susjeda političara u blizini nije loše - poručio je budući susjed.