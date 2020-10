Violinistica Bianca: 'Dobila sam ponude iz SAD-a, a povećanje grudi je bila pametna odluka...'

Nisam nikada požalila zbog operacije grudi. Mislim da je to bila pametna odluka, ispričala nam je violinistica Bianca. U seriju 'Moja priča' za YouTube kanal 24sata ispričala je svoj priču

<p>Moja ljubav prema glazbi se rodila kada sam imala tri godine. Slušala sam oca kako svira violinu i već sam tada bila zainteresirana za to. Tada sam plesala i balet, rekla nam je violinistica <strong>Bianca Julia Josephine Kolompar</strong> <strong>(45).</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>U Zagrebu živi od 1994. godine gdje je i diplomirala violinu, a kasnije je magisterij odradila u Salzburgu, a doktorat stekla u Beču. Iako je violina njezine prva ljubav, vježbala je i solo pjevanje, no zbog bronhitisa je morala odustati od toga. Pažnju hrvatske javnosti privukla je kada su na portalima osvanule njezine fotografije na kojima je nosila zaštitnu masku s vjerskim motivima.</p><p>- Javilo mi se jako puno ljudi od tada. Dobila sam brojne ponude, čak i iz SAD-a. Zvali su me za snimanje reklama, spotova i koncerata, priča nam Bianca. No, kako objašnjava trenutno ne može sve to ostvariti zbog situacije s pandemijom korona virusa, ali planirala iskoristiti prilike koje joj se budu pružale.</p><p>Uz brojne pozitivne komentare i pohvale za njezinu umijeće, nađu se i negativni komentari. Kako kaže, većinom joj negativne komentare, posebice na račun njezinih grudi, pišu žene. </p><p>- Ne smetaju mi ti komentari o mojim grudima jer uvijek gledam tko komentira. Pravi ljudi neće nikoga osuđivati jer to nije dobro za njih - kaže Bianca. Na operaciju povećanja grudi odlučila se kada je gradila svoju karijeru modela, a kako kaže, nikada zbog operacije nije požalila.</p><p>Odradila je dvije operacije grudi jako je njima zadovoljna, jer, kako kaže, jako su ih prirodno napravili. Kaže kako svaki dan odlazi u teretanu te je operacije grudi u tome nije spriječila jer joj ne smetaju prilikom vježbanja. </p><p>- Nisam nikada požalila zbog toga. Mislim da je to bila pametna odluka - zaključuje Bianca. Nedavno je po pravi puta nastupila na trgu te je za nju to bilo posebno iskustvo. U nastupu joj se pridružio njezin suprug Romano kojem je to česta praksa. Nastupao je diljem Hrvatske, a zajedno su izveli pjesmu 'Bože, čuvaj Hrvatsku'.</p><p>Supruga je upoznala u kafiću, a spojila ih je vjera. Kako kaže, mislila je da će samo biti prijatelji, no prijateljstvo je preraslo u ljubav. Upoznali su se prije 12 godine, a imaju i sina Emanuela (6,5). Bianca nam priča kako njezin sin također odlazi u Crkvu te je ministrant.</p><p>- Sina učim da prihvaća sve ljude i da nikoga ne osuđuje. Učim ga o ljubavi prema Bogu i bližnjima - rekla nam je Bianca. Ona u Crkvu odlazi još kada je bila dijete, a kako kaže, svakoga dana se moli te barem jednom tjedno odlazi na misu.</p><p>- Mislim da svi trebamo živjeti još više u ljubavi prema bližnjima. Nikoga ne treba osuđivati prema vanjštini, a bitno je i prihvatiti sebe - zaključila je Bianca na kraju našeg razgovora.</p><p>Biancinu priču pogledajte na <a href="https://youtu.be/USNFI0-15OQ">YouTube kanalu 24sata.</a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>