Kada sam se vratio iz Francuske u Srbiju, bio sam dosta introvertan. Vršnjaci tada nisu mogli razumjeti moj način života, ali ja nisam tražio razumijevanje. Tada me opustila glazba. Stvari koje sam ja htio tada reći, a nisam mogao, pretvorio sam u pjesme i zato gajim toliku strast prema njoj, počinje s pričom mladi talentirani glazbenik Mihajlo Veruović poznatiji kao Voyage.

Srpski pjevač jedan je od najslušanijih mladih izvođača u regiji. Njegove pjesme s Breskvicom pregledane su više milijuna puta, a oni su postali idoli mladima. No, dogodio se prekid koji je šokirao javnost. Razlaz mladog para s nestrpljenjem se pratio, a njihovi fanovi nadali su se da će se pomiriti.

U serijalu 'Moj put', Voyage nam je ispričao da period rada s Anđelom Ignjatović (Breskvicom) pamti po tome što su i privatno i poslovno mogli raditi i provoditi cijelo vrijeme zajedno.

- Tada me za pisanje pjesama pokretala ljubav koju sam u tom trenutku osjećao. Sada, kada je to prošlo, pokreće me ambicija - ispričao nam je Voyage koji je nedavno izbacio pjesmu 'Pleši'.

Pjesma 'Pleši' dio je soundtracka najpopularnijeg filma regije - Južni vetar. Pjesmu na YouTubeu u dva tjedna ima čak devet milijuna pregleda. Voyage kaže da je pred sam izlazak pjesme imao veliku tremu, no kada je prošao prvi milijun, opustio se i shvatio da se publici sviđa njegov novi zvuk.

- Eksperimentiram. Ovo je prilika da se fokusiram na sebe. Izbacio sam pjesmu u 'drill stilu' za koji su mnogi smatrali da ne može uspjeti na Balkanu, no ovo je već dva tjedna jedna od najpopularnijih pjesama - priča nam Voyage.

No, ne namjerava stati samo na tome. Najavio nam je još jednu inozemnu suradnju, kako kaže, s velikom zvijezdom, no o tome ne može otkriti više detalja. Priča nam da je to prilika koja se ukazuje jednom u životu i želi je maksimalno iskoristiti. Dodaje da će uvijek raditi za domaće tržište, no ambicije sežu i izvan granica regije.

- Prije ljeta namjeravam izbaciti trilogiju 'Balkan'. To će biti tri pjesme u koje sam uložio jako puno truda. Prelomio sam sam sa sobom da sad iskoristim priliku jer sam još uvijek mlad. Bojao sam se toga, ali vjerujem u uspjeh - zaključuje s osmijehom.

