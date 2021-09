Pjesma 'Buđav lebac' je nastala vrlo spontano u kući, bez da smo imali namjeru napraviti neki veliki hit, komentirao je Žarko Kovačević uoči koncerta u Zagrebu.

S.A.R.S. je popularni bend iz Beograda koji je nakon dvije i pol godine ponovno u subotu nastupio u Zagrebu. Na pitanje kako se osjeća u Zagrebu, odgovorio je:

- U Zagrebu se uvijek osjećam ugodno i lijepo, a na koncertima pogotovo.

Najveći koncert grupe S.A.R.S. do sada je bio u koncertnoj dvorani Dom sportova. Glazbenicima je to bio nesvakidašnji osjećaj jer su na tonskoj probi shvatili da je njihov koncert rasprodan i to u velikoj dvorani nakon svih problema s kojima su se u to vrijeme morali suočiti.

- Bio je fantastičan osjećaj i mogli smo konačno zasvirati pred 8000 ljudi - dodao je.

Na pitanje postoji li svojevrsna nervoza prije koncerta, Žarko odgovara:

- Da, prije svakog koncerta određena nervoza postoji. Najčešće je riječ o onoj pozitivnoj jer se pitamo kada će koncert početi i ta trema obično nestaje u trenutku kada stupimo na binu - komentirao je.

Žare je prokomentirao i najteži nastup u karijeri. Bio je to onaj u Zürichu kada mu je netom prije nastupa potpuno nestao glas i kako kaže, trudi se da se ne ponovi više nikad.

- U Beogradu je slična situacija kao i u Zagrebu. Ljudi su pod stresom zbog korone i nadamo se da će sve ovo vrlo brzo proći - objasnio je.

Glazbenici na koje se frontman S.A.R.S.-a najviše ugleda su Stevie Wonder, Anthony Hamilton, Marvin Gaye i brojni drugi.

- U budućnosti bih volio ostvariti još sutradnju s gitaristom Joe Satrianijem, mislim da bi to bila odlična fora.

