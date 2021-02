- Tako sam sretan što sam s vama na Valentinovo, blizu kao i uvijek! Glazba je jedna jedina ljubav i pored nje svi postajemo još emotivniji, još zaljubljeniji! Sve je tako jednostavno i lijepo uz podršku mojih najmilijih - rekao je Luka.

Ovaj koncert bit će romantični Lukin dar njegovim slušateljima, a posebno slušateljicama. Virtualni koncert počinje točno u 20:00 sati, a jako ga veseli što će nakon duge pauze zbog pandemije napokon moći, makar i preko ekrana, biti u kontaktu s publikom.

- Napraviti koncert 'u dnevnim boravcima' mojih slušatelja je izvanredno iskustvo. Jedva čekam da počnemo svirati i pjevati, i pozivam sve da nam se pridruže - izjavio je.

Osim ovog zanimljivog koncerta, Luka je javnost iznenadio i objavom par dana prije koncerta, gdje se zahvalio svojoj obitelji i svojoj dragoj, koje inače ne spominje često u javnosti.

- Obično svoju obitelj držim samo za sebe, to je nešto što je moje. Ne izlažem ih javnosti jer imam puno toga za reći glazbom, pa privatne stvari ne govorim. Ali oni su uvijek uz mene, podržavaju me i daju mi ​​snagu za stvaranje, snimanje i za sve moje pjesme. Ipak, ovaj put sam sa svojim obožavateljima i svima onima koji će me pustiti u svoje dnevne sobe ovim koncertom za Valentinovo, odlučio dati priliku da se približe mojoj obitelji barem na neki način - objasnio je.

