On je cijeli dan bio s njom u shoppingu. Ona ga kao i uvijek vuče sa sobom. On je sjeo na piće jer pada s nogu. Eto nje s vrećicama! Ajmo više doma, ali kod koga su ključevi? Naravno kod nje nisu! Daje mu neka on pogleda u torbicu. Kreće strava i horor! Što se zaista sve nalazi u toj ženskoj torbici?, komentirao je Zoran Pribičević o prvoj epizodi novog serijala.

POGLEDAJTE VIDEO: ŠTO SE NALAZI U ŽENSKOJ TORBICI?

Zoran Pribičević u suradnji s 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJOM na YouTube kanalu 24sata predstavlja svoju novu seriju skečeva temeljenih na muško-ženskim odnosima. U serijalu ćemo otkriti što se to nalazi u poznatoj ženskoj torbici, tko kome pojede večeru u skupom restoranu, tko bolje vozi, ali i kako muškarac odlazi u shopping kada ga žena pošalje. U prvoj epizodi otkrivamo mračne tajne ženske torbice.

Nakon što ju je satima čekao da obavi shopping, ona dolazi s vrećicama iz gotovo svih dućana. Sada se postavlja pitanje, kod koga je ključ od auta?

- Ne, kod mene nisu ključevi od auta, kod tebe su sto posto! - komentirala je glumica Tea Šimić Zoranu.

Nakon toga je uslijedila prava drama. Zoran uzima torbicu i u nadi da će pronaći ključeve pronalazi sve osim ključeva.

Ubrzo je pronašao četku za kosu, konac, gumu, krafne, epilator, svijeću, cipele, bušilicu, sjajilo za usta, ali i psa. Nema što se ovdje nije moglo pronaći! Ali naravno, pronašao je sve osim ključeva.

Voditelj projekta Zoran Pribičević ujedno je i glumac poznat hrvatskoj javnosti po ulogama Danijela u 'Zabranjenoj ljubavi' i liječnika Dorijana u 'Larinom izboru', a glumio je također u HBO-ovoj hit seriji 'Protuudar' u ulozi Domovoya. Osim njega, u serijalu 'Muškarci i žene naopačke' nalazi se i vrsna glumica Tea Šimić koju ste mogli vidjeti u seriji 'Na granici', ali i u mnogim kazališnim predstavama poput 'Šetnje s Kolumbovima' i 'Hamleta'. Zoran Pribičević je komentirao što možemo očekivati od novog serijala.

- Ovog puta napravio sam nešto potpuno drukčije od prvog serijala - radi o serijalu o muško-ženskim odnosima pod nazivom ‘Muškarci i žene naopačke’. Kroz šest kratkih epizoda pratimo jedan mlađi par kroz razne situacije poznate svima koji su barem jednom bili u vezi ili u braku - dodao je.

Ne propustite pogledati novi skeč iz serijala 'Muškarci i žene naopačke' na YouTube kanalu 24sata koja izlazi svakog četvrtka i komentirajte jeste li se vi ikada pronašli u sličnoj situaciji.

POGLEDAJTE VIDEO:

MUŠKARCI I ŽENE NAOPAČKE te svu 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJU pratite na našoj Videoteci, našim TikTok, Instagram i Facebook profilima, na 24sata.hr te na službenom YouTube kanalu 24sata.