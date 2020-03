Znanstvenik Lauc: 'Proljeće bi nas trebalo spasiti od korone'

- Ako situacija ide prema crnom scenariju, onda paničarenje nije loše. Kako stvari stoje na temelju onoga što vidimo u Italiji, možda treba paničariti, rekao je dr. Lauc.

Imaju li SARS i Španjolska gripa teže posljedice od COVID-19, kako održati vlažan zrak u domu te hoće li nas dolazak proljeća spasiti od korona virusa, odgovorio je jedan od najcjenjenijih hrvatskih znanstvenika Gordan Lauc.

- Mi imamo primjera u povijesti da su se pojavili virusi koji su bili jako infektivni i jako smrtonosni. Ovaj nije tako strašna, on je infektivan i brzo se širi, ali nije toliko smrtonosan. Korona virus je SARS, ali ima manju smrtnost od onog od prije desetak godina. Ovaj je zarazio preko 100 tisuća ljudi i sigurno će zaraziti još jako puno, ali nije toliko smrtonosan kao onaj SARS za kojeg znamo, kaže poznati molekularni biolog Lauc. Također dodaje da virusi postoje oduvijek i da su znanstvenici mogli znali da će se to dogoditi.

Objašnjava i najjednostavniji način sprječavanja širenja zaraze koji svi mogu primijeniti u svojim domovima.

- Bitno je održavati vlažnost zraka pa to možete raditi mokrim ručnicima na radijatorima, redovitom provjetravanju te ovlaživačima zraka, poručuje ovaj znanstvenik. On je prošli tjedan kazao kako još uvijek nije riječ o virusu zbog kojega treba zaustaviti svakodnevni život, no da je potreban oprez.

Foto: Davor Puklavec - Jedini način da se zaustavi širenje virusa je agresivno zatvaranje granica, kao što je to Kina napravila. Ono što je jako važno je da svi pokušaju ne pokupiti virus, izbjegavaju velika okupljališta ljudi i slušaju upute liječnika, poručio je dr. Lauc.

