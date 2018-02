'Black Panther' je superjunački spektakl uz ozbiljan podtekst Nakon ubojstva oca (viđenog u "Građanskom ratu") T'Challa se vraća u domovinu kako bi sjeo na kraljevski tron. Postati kralj nije jednostavno kako izgleda i na povratku T'Challa je osuđen na borbu.

I ove godine superjunački filmovi imaju jake adute u pohodu na svjetske kino blagajne. Za razliku od rezerviranog i sramežljivog DC Comicsa (jedini film ove godine iz njihovog superjunačkog svijeta je "Aquaman" - premijera je najavljena nekoliko dana prije Božića), "Marvel" i dalje nastavlja u žestokom ritmu. Početkom desetog mjeseca u kina stiže Tom Hardy i njegov "Venom". Ljetni Marvelov film je nastavak "Ant-Mana", mjesec dana prije najmanjeg superjunaka na svijetu stiže nastavak "Deadpoola".

Vrhunac superjunačke filmske godine trebao bi se dogoditi za nešto manje od tri mjeseca (točnije 04.05) kada stiže potpuna mobilizacija Marvelovih superjunaka. Uz kompletnu ekipu Osvetnika, "Beskonačni rat" nam donosi i Spider-Mana, Star Lorda i njegovu ekipu i Dr.Strangea. Prije velikog obračuna u "Beskonačnom ratu" svi superjunački putevi vode u Wakandu, dom T'Challe poznatog kao Black Panther.

Nakon ubojstva oca (viđenog u "Građanskom ratu") T'Challa se vraća u domovinu kako bi sjeo na kraljevski tron. Postati kralj nije jednostavno kako izgleda i na povratku T'Challa je osuđen na borbu - prvi protivnik je svladan i T'Challa postaje kralj. No ubrzo dolaze nova iskušenja - duhovi prošlosti koji žele svrgnuti novog vladara, ali i zauvijek promijeniti sudbinu Wakande....

Početak filma objašnjava nastanak Wakande i podrijetlo Black Panthera. Wakanda je zatvorena država u srcu Afrike za koju međunarodna zajednica i zainteresirane tajne službe misle da je zaostala, malena i zapravo nebitna državica.

No stvarnost je drugačija - Wakanda je bogata vibranijumom koji je kraljevstvu omogućio tehnološki napredak superioran ostatku svijeta. Zbog bogatstva i razvijenosti Wakanda je ostala zatvorena za ostale narode i države.

Čitava priča o Wakandi i vibraniju na neki načine je alegorija o Africi, kolonijama i iscrpljivanju Crnog kontinenta. Obzirom da se dio radnje odigrava u SAD-u, redatelj Coogler ukazuje i na tamošnje probleme Crnog čovjeka - kako u prošlosti tako i danas. Afrika je, bila i ostala, na meti kolonizatora (vojnih, ali i onih ekonomskih) zbog prirodnih i rudnih bogatstava. Braća u SAD-u često su osuđena na život na nemilosrdan život na ulici.

Međutim, Coogler nije jednostran - jasno prikazuje da nisu samo drugi krivi za probleme i položaj Crnog čovjeka. Unutarnji sukobi i razjedinjenost razaraju zajednicu i olakšavaju posao svima koji su ili još uvijek Crni kontinent koristili za izrabljivanje.

Iz prethodnih rečenica vidljivo je da Coogler ne bježi od političko-ekonomsko-povijesnog komentara na događaje u Africi, ali postoji još jedan zanimljiv detalj koji se provlači kroz film. Coogler navija odnosno smatra da je idealno društveno uređenje monarhija. Čvrsta ruka vladara koji tron dobiva nasljednim pravom i vlada uz pomoć pretorijanaca (u slučaju T'Challe riječ je o ženama). Jaki vladar znači etnički jaku državu, većinom zatvorenu od vanjskih utjecaja i pridošlica. Ne samo zbog vibranijuma.

Ozbiljni podtekst i spomenute teme "Black Pantheru" ne oduzimaju superjunačko podrijetlo sa svim dobrim stvarima koje nam takva vrsta film donosi.

U odnosu na većinu ostalih žanrovskih ostvarenja "Black Panther" ima i figuru više - osim gradskih ulica radnja se odvija u džunglama Wakanade. Iako CGI povremeno izmiče kontroli (npr. super nosorozi ) vizualna strana filma izgleda izvrsno. Jurnjava ulicama Seula najatraktivniji su akcijski trenuci filma.

Coogler nije zaboravio humor - s obzirom na ozbiljne teme u pozadini filma duhoviti su trenuci dozirani, ali ih ne nedostaje. Najzabavnija je mlađahna Shuri, T'Challina sestra koja je Black Pantheru ono što je Q Jamesu Bondu ili Alfred Batmanu

"Black Panther" je film raskošne scenografije i kostimografije.

Ekipa filma potrudila se u superjunački film ugraditi detalje koji podsjećaju na afričku kulturu, tradiciju i običaje. Neobično za film o superjunacima, ali za radnju funkcionalno i, obzirom na podtekst filma, potrebno.

Obzirom da je "Black Panther" priča o Africi, black poweru i Crnom čovjeku, takva je i glumačka ekipa.

Redatelj Coogler je okupio zanimljivu skupinu glumaca - od iskusnih Angele Bassett i Foresta Whitakera do mlađih Chadwicka Bosemana, Daniela Kaluuye (pamtimo ga po glavnoj ulozi u filmu "Bježi!") i glumački prvog imena filma Michaela B. Jordana. Jordan i Coogler surađivali su na filmovima "Creed: Legenda je rođena" i "Postaja Fruitvale" - nastavak suradnje donio Jordanu ulogu Erika Killmonger koju je mladi glumac zakucao. Bijeli glumci? Andy Serkis (ovoga puta bez maske) i Martin Freeman.

Girl Power filmu daju Lupita Nyong'o i Danai Gurira (Michonne iz TV serije "The Walking Dead"). Ratnice, različitih razmišljanja o budućnosti Wakande, vjerne kralju i domovini. Svaka na svoj način. Vrlo dobra je i Letitia Wright u ulozi spomenute Shuri.

Iako su neki euforični kritičari film nazvali prvim projektom u kojem je Crni čovjek glavni protagonisti i film s najboljom Afroameričkom glumačkom ekipom to baš i nije točno. U redu, glumačka ekipa je impresivna, ali T'Challa nije prvi filmski Crni junak oko kojeg se vrti priča filma. Blade, Django, Shaft i drugi bili su to i prije "Black Panthera". Čak je i Will Smith nokautirao vanzemaljca u "Danu nezavisnosti" iako mu redatelj nije bio previše sklon. Upravo zbog boje kože.

"Marvel" je vrlo dobro otvorio novu superjunačku, filmsku godinu. "Black Panther" donosi dovoljno dobrog i novog u superjunački svijet - priču o borbi za tron Wakande ima ozbiljan i intrigantan podtekst, akcijske scene koje se odigravaju na gradskim ulicama, ali i u prirodi fiktivne afričke države te vrlo dobru glumačku ekipu.

Više nego dovoljno čak i za gledatelje kojima filmovi o superjunacima nisu prvi izbor.

OCJENA: 8/10

