Od Tesle i JFK-a do Plenkovića: Legendarni hrvatski restoran u New Yorku ugostio je premijera

Kultni restoran je ponovno u središtu pozornosti nakon što je Denis Turčinović na svom Instagram profilu objavio da ga je tijekom boravka u New Yorku posjetio hrvatski premijer Andrej Plenković.

Inače, restoran Delmonico's u New Yorku prvi je američki "fine dinning" restoran, izrastao iz maloga kafića s kolačima na Manhattanu koji su davne 1827. godine otvorila dva brata Talijana, Giovanni i Pietro Del-Monico (poslije amerikanizirani u John i Peter Delmonico), koji su se u SAD doselili iz malog sela u Švicarskoj.

Međutim, 1998. godine vlasništvo restorana preuzimaju Hrvati. Restoran je to koji je prvi dopustio okupljanje ženama, prvi je i zapošljavao žene te je prvi uveo stolnjake i tiskane jelovnike, a zanimljivo je da su prvi jelovnik imali otisnut na patki tih davnih 1800-tih.

Restoran je to bogate povijesti u koji su rado navraćali američki predsjednici Theodore Roosevelt, John Kennedy i Richard Nixon te mnogi drugi poznati ljudi, poput Marka Twaina, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Denzela Washingtona, Whoopi Goldberg, Robina Williamsa i Keanua Reevesa. Među posjetiteljima na koje su u Delmonico'su posebno ponosni je Nikola Tesla, koji je upravo u tom restoranu dao svoj veliki intervju 1894., a u njegovu čast jedna od restoranskih dvorana danas nosi ime po tom velikom znanstveniku, kao i jedna po Marku Twainu, također rado viđenom gostu restorana.

A u prilog tezi da je Delmonico's jedan od najpoznatijih američkih restorana ide i podatak da ga je 15. rujna 2023., nakon potpune obnove, otvorio gradonačelnik New Yorka Eric Adams.

Foto: privatan album

Roditelji iz Istre

Tijekom boravka u New Yorku posjetili smo Delmonico's te intervjuirali njegova vlasnika Dennisa Turčinovića, čiji su roditelji podrijetlom iz Istre.

- Moj otac Branko Turčinović i njegov partner Milan Licul pronašli su 1998. restoran koji su davali u zakup. Bio je to Delmonico's. Tad sam imao 20 godina i odmah sam počeo raditi s njima. Rekreirali smo onaj stari Delmonico's. Moram reći kako su na njegovu čelu od otvaranja 1827. bile samo tri obitelji - Delmonico, Tucci i moja obitelj.

Renovirali smo ga pet puta, svakih pet godina, a zatvoren je bio tri godine. Baš prije proglašenja pandemije koronavirusa istekao nam je najam. S obzirom na to da su svi restorani u to vrijeme morali biti zatvoreni, nismo produljili najam prostora i restoran je tri godine bio zatvoren. Zatim su ga ponovno davali u najam i mi smo ga ponovno uzeli te potpuno preuređenog službeno otvorili u jesen 2023. Novi smo najam potpisali na 20 godina i sve od otvaranja novog, preuređenog restorana, u Delmonico's ponovno dolaze sve moguće holivudske zvijezde, političari, bankari... Keanu Reeves je tako drag. Kad god snima u NYC, uvijek dođe, vrlo je simpatičan i prijateljski nastrojen. Isto kao Bojan Bogdanović, koji nakon dolaska u grad uvijek dolazi k nama, obožava našu hranu - počeo nam je priču Dennis Turčinović.

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Napad 11. rujna

Tijekom svih tih godina otkad je restoran u vlasništvu njegove obitelji, imali su nekoliko kriznih razdoblja, koja su teško pogodila poslovanje restorana, no unatoč svemu su opstali.

- Posebno su teške bile 2001. i 2008. Sve je počelo nakon terorističkog napada na 'blizance' 11. rujna. S obzirom na to da se naš restoran nalazi nedaleko od mjesta na kojemu su bili tornjevi WTC-a, taj je dio grada neko vrijeme potpuno zamro. Sjećam se dobro tog dana. Restoran je bio pun, imali smo party. U trenutku napada vozio sam se u metrou do posla i satima smo morali čekati u tunelu. Kad sam napokon izašao na ulicu, u restoranu me zatekla scena kao iz horora. Posvuda su bile razbacane stvari, nedovršena jela. Ljudi su nam poslije ulazili s ulice, davali smo im vode. Bilo je jasno da je to vrijeme izrazito teško. Nismo radili tri tjedna. No nakon toga ljudi u ovom dijelu grada počeli su otvarati poslovnice, pa smo i mi. Nakon otvorenja u to vrijeme imali smo 30 gostiju na dan, a prije toga dolazilo ih je i više od 500 na dan. Međutim, u roku od nekoliko mjeseci sve se polako vratilo na staro. U to vrijeme Michael Bloomberg bio je gradonačelnik New Yorka i on je bio zapravo naš spasitelj, radio je na tome da se ovaj dio grada revitalizira i brzo se sve raščistilo - prisjetio se Turčinović.

Druga krizna godina bila je 2008., kad je cijeli svijet pogodila teška financijska kriza. Mnogi su građani New Yorka ostali, kao i u ostatku svijeta, bez posla, što se odrazilo i na restoranski biznis jer su ljudi manje odlazili u restorane.

No Delmonico's je kroz povijest preživio i požar, i recesiju, i poplave, i uragane, tako da su, kaže nam Dennis, opstali i tijekom te dvije krizne faze.

S Turčinovićem Delmonico's vode Darko Matošić, menadžer restorana, te Branko Vinski, kao šef sale. Lani je restoran zasjao punim sjajem, a preuređenje su povjerili još jednom Hrvatu - arhitektu Sandru Užilu, dok je novi vizualni identitet restoranu dao Mirko Ilić.

I dalje im stižu mnoge poznate face iz svijeta politike, filma, bankarstva, glazbe, a sve kako bi uživali u njihovim delicijama, među kojima je i, kako nam Dennis kaže, hrvatski kruh.

Naime, upravo su u tom restoranu osmislili neka od najpoznatijih svjetskih jela, kao što su Lobster Newberg (jastog) i jaja Benedict.

Charles Ranhofer bio je kuhar u restoranu Delmonico's do 1896. i tad je osmislio poznata jela, među kojima je i Lobster Newberg, napravljeno od jastoga, maslaca, vrhnja, konjaka, šerija i jaja, s tajnim sastojkom koji je otkriven kao kajenski papar.

- Tih godina nitko nije jeo jastog, to je bilo jeftino jelo, no otkad je on osmislio to jelo, svi su poludjeli za njim. Delmonico's je izuzetno važan u povijesti jer je bio prvi restoran na svijetu koji je zapošljavao žene, prvi je dopuštao ženama da se smiju sastajati. Postojale su mnogobrojne restrikcije koje su se odnosile na žene tih 1800-tih godina, a Delmonico's se na njih nije obazirao. Tako su žene ovdje najnormalnije mogle dolaziti - priča nam Dennis Turčinović, koji je i hrvatski državljanin, a majka i otac su mu iz Istre.

'U restoranu imamo i hrvatski kruh'

Svako ljeto s djecom odlazi u Hrvatsku, ljetuju u Puli, gdje imaju i kuću. Otkriva nam kako je i veliki obožavatelj istarske kuhinje. Među omiljenim hrvatskim jelima izdvaja istarsku tjesteninu, pršut i sir te sva tipična istarska jela.

- A u restoranu imamo i hrvatski kruh. Prije nekoliko mjeseci postali smo partneri s Boogie Labom (craft pekarnica, bistro i bar u jednom, a otvorili su ga Mladen Vidović i Karlo Vulin) iz Zagreba. Moj menadžer Darko bio je kod njih u Zagrebu i vratio se s pričom o tome kako je jeo najfiniji kruh. Odmah smo ih zvali da nam pomognu raditi kruh. Karlo je došao s koferom punim sastojaka za njihov kruh i dogovorili smo da nam rade kruh, kao i da zajednički otvorimo pekarnice u SAD-u. Prodavat ćemo naše pekarske proizvode i najvećim distributerima hrane u SAD-u - otkriva nam Dennis.

Šef sale Branko Vinski, nakon što smo intervjuirali vlasnika Turčinovića, proveo nas je restoranom, koji se nalazi na dvije etaže.

Zidovi i vitrine restorana puni su memorabilija, fotografija iz prošlosti, u njima se nalaze krasopisom ispisani stari jelovnici, među kojima je i prvi, ispisan na keramičkoj patki, zatim Tiffanyjev srebrni pribor za jelo, pozivnice za balove, recepti chefa Ranhofera. Na prvoj se etaži nalazi restoran, a na zidovima, između ostalog, imaju uokvirene originalne stare zlatne tapete.

U donjem dijelu nalaze se prostorije koje nose ime po Nikoli Tesli i Marku Twainu, u kojima organiziraju privatne ručkove, večere...

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