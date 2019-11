'Da država smanji davanja 10 posto, plaću bih dignuo za 20'

Zvonko Popović iz Donjeg Miholjca, jedan od najvećih proizvođača čipsa u regiji, gostujući u HTV-ovoj emisiji "Nedjeljom u dva" kazao je među ostalim da su poduzetnici otporni na sve zakone koji "idu na ruku uhljebima", onima koji ne rade.

- U javnim poudzećima ima jako puno onih koji dobro rade, ali nažalost ima puno više onih koji su došli po političkoj liniji i koji su glasači određene interesne skupine. Njih morate namiriti. To ćete tako da im iz godine u godinu podižete nivo statusa kojega imaju, rekao je Popović. Dodao je da je u javnim ustanovama vidio ljude "koji se ubijaju od posla, a drugi pak ništa ne rade".

Popović: Zašto se realnom sektoru ne smanje porezi i doprinosi na plaće

- Nitko ne pita nas u realnom sektoru zašto se nama ne smanje porezi i doprinosi na plaće. Zašto mi ne bismo imali približno ista davanja kao što to imaju u nekim našim susjednim državama. Poljske tvrtke imaju puno manja davanja na plaću. Kada bi kod nas netko smanjio taj dio davanja, za npr. 10%, ja bih istog dana svim svojim radnicima povisio plaću za 20%, kazao je Popović.

- Nitko ne pita realni sektor ima li on novaca za isplatu plaća, kaže i pita - koliko imamo "šetača" u tvrtkama? To su ljudi koji dođu na radno mjesto, prijave se, odu na kavu, nakon toga su u gradu, na stranačkim skupovima i vrate se nazad, kazao je.

Urednik i voditelj Aleksandar Stanković kazao je da bi Vlada vjerojatno uzvratila da ona mnogo poduzima te najavljuje četvrti krug porezne reforme. Popović pak odgovara da su mu Vladini prijedlozi smiješni.

Govoreći o Zakonu o radu, kazao je da se poduzetnicima "sve živo brani".

- Brani nam se da ne možemo zaposliti čovjeka s više sati rada nego što on želi, da mu ne možemo mjesečno dati veći fond sati. U isto vrijeme ne možemo dati nekome otkaz kada želimo. Ne možemo niti primiti čovjeka kada hoćemo. To je toliko restriktivan i rigidan zakon, dodao je i kazao da se svake godine mijenjaju zakoni i propisi te da to ne može dobro pratiti niti onaj koji je stručan u tome.

Govorio je i o sudskom procesu sa Željkom Kerumom.

- Prije 6,5 godina donijeli smo dokumentaciju na sud. Kerumova tvrtka nam je bila dužna oko 390.000 kn. No radilo se o principu. Mi smo htjeli ući u proceduru, ne zbog duga, već ignoriranja. Kada netko ima imovinu, onda nije u redu da ne plati. Da je ušao u probleme, a da nije imao imovine, ne bismo uopće ni pokrenuli stečaj. Nije Kerum kriv. On je čovjek koji bi trebao biti savjetnik u nekome od ministarstava. On je toliko korektno sve odradio, a i maknuo svu imovinu na stranu. U javnosti se stvorila slika da smo mi uspjeli nešto napraviti, ali nismo ništa. Nakon 6,5 godina došli smo na početak, a to je da ode u stečaj, kazao je Popović.

Popović o zakonima za "male ljude" i "velike ribe"

Napomenuo je da Keruma nije uspio ovršiti zato jer, kako kaže, ovršni zakon funkcionira za "male ljude", a i većina drugih zakona.

- Za "velike ribe" zakoni ne funkcioniraju zato što moramo namiriti sve te ljude koji žele u svom životu imati jahte, brodove, avione, helikoptere, a nisu spremni državi platiti porez ni dobavljače. Istodobno, ako netko ima pepeljaru u restoranu, onda mu se on zatvara, kao i slastičarnica nekomu nakon što se ustanovi da su tri kugle sladoleda prodane bez izdanog računa. Za to su naši inspektori fenomenalni, za teror nad "malim ljudima", onima koji u ovoj državi stvaraju novac, dodaje.

Naveo je da ima dobru suradnju na lokalnoj razini, ali da na državnoj "svi prebacuju lopticu s jednog na drugog" i da nitko ne želi donijeti neku odluku. Komparirao je i odnos prema investitorima u Crnoj Gori i Hrvatskoj te kazao da je Crna Gora puno otvorenija i pristupačnija.

- Ministar nam je rekao da je vlada voljna učiniti sve da se projekt pokrene, ali da će na natječaju dobiti onaj koji da najviše. Za njih je svatko dobrodošao, kazao je Popović.

Pohvalio je bivšeg ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića i kazao da je on pokrenuo mnoge aktivnosti, a da sada trenutačno "opet sve stoji".

Što je Popoviću "mrak", a što je "dan"?

Odgovarajući na pitanje kako je živio iza Željezne zavjese i kako je njegov otac uspio odškolovati njega i brata s radom na samo 15 jutara zemlje, Popović je rekao da je to bio "takav mrak da se nismo imali mogućnosti školovati".

- Sada kada su došle moderne generacije, upalili su svjetlo, pa su se ljudi razbježali. Oko 300.000 ljudi u par godina otišlo je u inozemstvo. Toliko o tome što je "mrak", a što je "dan", rekao je.

Ispričao je i da se u Zagrebu neko vrijeme bavio i "modnom fotografijom". Prisjetio se i da je kao student-poduzetnik zarađivao više od prosječne plaće. Studirao je mehanizaciju na poljoprivrednom fakultetu, a zatim i poduzetništvo.

Objasnio je i zašto se u svome radu opredijelio za "robnu marku", a ne profiliranje vlastitog brenda.

- U životu uvijek treba raditi nešto drugačije, od onoga što je već ustaljeno, kazao je i istaknuo da je odlučio napraviti najbolji, ali i najjeftiniji proizvod. "Vrlo teško ćete pronaći proizvod visoke kvalitete i najniže cijene. Oko takvog čipsa trudio sam se godinama", rekao je.

Izjavio je i da je sve do početka 2019. bio u financijskom minusu, a objasnio je i kako posluje na hrvatskom i europskom tržištu. Govorio je i o trendu iseljavanja iz Hrvatske te zapošljavanju branitelja.

"Loše je napravljeno što se branitelje isključilo iz realnog života"

Kazao je da je država braniteljima trebala dati manje mirovine, ali osigurati da ljudi mogu raditi u realnom ili javnom sektoru.

- Oni se sada moraju snalaziti ili pak raditi na crno, ne bi li bili uključeni ili intregrirani u društvu. Zašto se ne bi dozvolilo da branitelji mogu raditi u realnom sektoru, da mi budemo oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa? Loše je napravljeno što se te ljude isključilo iz realnog života i iz stvaranja. To se nije smjelo tim ljudima napraviti. Išlo se za tim da im se pogoduje, ali to nije pogodovanje, kazao je.

Na pitanje kako je uspio u životu, Popović je odgovorio:

- Žrtvujete sebe i imate jako kvalitetne ljude, a obitelj ispašta. U tvrtku morate primati najbolje, a ne "naše". Upravo zato jer sam primao najbolje mogao sam se nositi s multinacionalnom tvrtkom koja je 200 puta jača. To je recept, zaključio je Popović.