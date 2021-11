Sunčeva energija najveći je izvor energije na Zemlji, a uzme li se u obzir to da je ujedno besplatna, neiscrpna te da nema negativan utjecaj na životnu sredinu, može se doći do zaključka kako je riječ o velikom potencijalu. Neosporivo je kako smo u posljednjih nekoliko godina imali priliku gledati Hrvatsku elektroprivredu kao predvodnika i lidera u investicijama u obnovljive izvore energije (OIE). Prvu veliku sunčanu elektranu, Kaštelir, preuzeli su početkom 2019. godine, a prošle su godine u pogon pustili i prvu veliku sunčanu elektranu na otoku Visu. No tu priča ne staje.

Vrtoglave investicije u OIE

Na temelju javnog poziva za iskaz interesa za 2020. godinu HEP je sklopio sporazume o suradnji na razvoju projekata sunčanih elektrana s općinama Vrpolje, Lovinac, Orle, Zdenci, Satnica Đakovačka i Trpinja te s Gradom Valpovom. Ukupna snaga ovih sedam sunčanih elektrana iznosi 60 MW, a procijenjena je investicijska vrijednost u iznosu od vrtoglavih 380 milijuna kuna.

Prema potpisanim sporazumima, općine Lovinac i Orle projektnu dokumentaciju za sunčane elektrane pripremaju do ishođenja lokacijske dozvole, a ostale jedinice lokalne samouprave to pripremaju do ishođenja građevinske dozvole. Nakon što dobiju dozvole, HEP će jedinicama nadoknaditi troškove izrade projektne dokumentacije.

HEP nastavlja suradnje

Najveća planirana priključna snaga sunčane elektrane jest ona u općini Satnica Đakovačka, koja će iznositi 15 MW, a prate je Lovrinac, Orle i Zdenci s 9,99 MW. Potom slijedi Grad Valpovo (6 MW), Trpinja (5 MW), a najmanje planirane priključne snage previđeno je za Vrpolje (4 MW). Novih sedam sporazuma nastavak je suradnje s općinama i gradovima, s kojima je HEP 2019. i 2020. godine sklopio sporazume o razvoju 11 projekata sunčanih elektrana.

HEP tako na 18 izabranih lokacija na području šest gradova i 12 općina razvija projekte sunčanih elektrana ukupne priključne snage 168 MW te investicijske vrijednosti od 1,08 milijardi kuna. Očekivana godišnja proizvodnja budućih 18 sunčanih elektrana iznosi 242 milijuna kilovatsati, čime se može zadovoljiti potrošnja oko 65.000 kućanstava.

Veliki planovi do 2030.

Ovim vidom suradnje obuhvaćeno je više od polovice Hrvatske jer će se ukupno 18 projekata izvesti na području čak 12 županija. U razvojnoj strategiji HEP-a za cilj je postavljeno izgraditi 350 megavata u sunčanim elektranama do 2030. godine, a gotovo polovicu tog iznosa, čak 168 megavata, HEP će izgraditi na temelju sporazuma s općinama i gradovima.