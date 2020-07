'A gdje je sad Andrija? Beroševa aplikacija bit će učinkovita kao i ona 'Vruća Sandra 2 km od tebe'

<p>Prosječni Hrvat neće instalirati novu 'korona aplikaciju' koju je jučer Vili Beroš ponosno predstavio narodu. Zašto? Jer se boji da će ga preko nje pratiti. Prosječni Hrvat će također skinuti sve moguće igrice, prihvatiti 'Terms&Conditions;' bez čitanja, ostavljati podatke s kreditne kartice po opskurnim web stranicama, prihvaćati sve 'cookiese', samo da mu bivanje u virtualnom svijetu prođe što brže i bezbolnije.</p><p>Ni premijer ni predsjednik Sabora još ne znaju što će točno ta aplikacija raditi, no niti oni nisu 'ziher' hoće li zapravo koristiti svrsi.</p><p>Sjećate li se samo Andrije, prvog digitalnog asistenta Ministarstva zdravstva za pomoć u našoj zajedničkoj borbi protiv korona virusa. Izdaja je ono što Andrija sad osjeća, bezobzirni Beroš uopće nije mislio na to kako će se osjećati nakon što ga je tako lako zamijenio.</p><p>- U Zagrebu imamo dva novozaražena. To su kontakti kontakata, koji su bili s kontaktovim kontaktima u kontaktu. Negdje u vašoj blizini - tako nekako Hrvati zamišljaju njen rad.</p><p>Više od 70 posto naših čitatelja u našoj anketi izjasnilo se da ne planira instalirati aplikaciju. Neki odrešito odbijaju tu pomisao, makar ona od preporuke postala obavezna mjera. 'Ne! I po cijenu gubitka mogućnosti korištenja mobitela, ne! - jedan je od komentara.</p><p>Drugi će mobitel radije baciti u smeće jer, kako pišu, neće dozvoliti vladajućima da ga 'prate i maltretiraju' s izolacijom. Isti poručuje - 'Hrvati, oduprite se ovim masonskim sotonjarama koji nas žele porobiti'.</p><p>Ovo su bili oni ljuti. Sada vam prenosimo duhovite.</p><p>Jedan naš čitatelj nije nikad instalirao Pokemone, pa nam piše da bi mogao ovo jer 'konta' da je na 'istu foru'. Druga čitateljica će instalirati samo aplikaciju koja se zove 'Stop - Stožer19'. Treći bi 'rado instalirao aplikaciju, ali ima Nokiju 3310'. Daleko najduhovitiji bio je čitatelj koji je napisao sljedeće: 'Bit će učinkovita isto kao i ona 'Vruća Sandra 2 km daleko od tebe'.</p><p>Oni malo ozbiljniji se pitaju koja je korist od aplikacije ako je zaraženi kontakt anoniman, a jedan naš čitatelj iznio je primjer neučinkovitosti iste.</p><p>- Stojim na semaforu, imam upaljenu aplikaciju koja zabilježi sve oko mene u autima koji imaju istu tu aplikaciju. I ako se netko od njih razboli i to podijeli, ja dobijem obavijest da sam bio u kontaktu sa zaraženom osobom? A bili smo svaki u svom autu! Jako korisno - smatra čitatelj.</p><p>Rijetki su oni koji nemaju ništa negativno reći za Andrijinog nasljednika.</p><p>- Ne ulazim u to hoće li netko instalirati aplikaciju ili ne, ali dajte mi samo recite što svi brijete o tome da će vas netko pratiti, pa svi vi kaj imate pametne telefone, kompjuter, pametne TV-ove, tj svi što ste online mogu vas pratiti. Što toliko skrivate i čega se bojite? - jedan je od komentara.</p><p>- Vidjela sam da već nekolicina europskih zemalja ima identičnu aplikaciju i drago mi je da smo napokon i mi uz korak s njima, što smo se počeli oslanjati na modernu tehnologiju! - rijetki je pozitivan komentar koji je već od ostatka čitatelja okarakteriziran kao HDZ-ov bot.</p><p>Evo što kaže Twitter.</p>