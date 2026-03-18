A MI KUKAMO NA HLADNOĆU Ovo su najhladnija mjesta na Zemlji: Temperature i do -70 °C

Snag, Kanada: Gdje se zvuk čuje kilometrima: Na teritoriju Yukona u Kanadi, u danas napuštenom selu Snag, zabilježena je najniža temperatura u povijesti Sjeverne Amerike. Tog 3. veljače 1947. godine, živa u termometru spustila se na nevjerojatnih -63 °C. Svjedoci tog povijesnog dana opisali su bizarne fenomene. Gust, hladan zrak prenosio je zvuk na nevjerojatne udaljenosti, pa su se glasovi ljudi mogli jasno čuti i nekoliko kilometara dalje. Još neobičnije, dah bi se pri izlasku iz usta smrzavao u sitne kristale leda koji bi uz tiho pucketanje padali na tlo poput bijelog praha. Snag je postavio standard za ekstremnu hladnoću na kontinentu koji do danas nije premašen.