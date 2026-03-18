A MI KUKAMO NA HLADNOĆU Ovo su najhladnija mjesta na Zemlji: Temperature i do -70 °C

Postoje mjesta gdje je zima puno više od godišnjeg doba, ona je trajno stanje koje oblikuje svaki aspekt života. U tim zaleđenim kutcima svijeta, temperature koje bi drugdje izazvale izvanredno stanje smatraju se uobičajenima. Ovdje termometri često otkazuju poslušnost, metal postaje krhak poput stakla, a ljudski dah se u zraku pretvara u kristalni prah koji tiho pada na tlo. Ipak, unatoč uvjetima koji se čine nemogućima za život, tisuće ljudi ova mjesta nazivaju svojim domom, razvijajući nevjerojatne strategije preživljavanja u najhladnijim stalno naseljenim područjima na Zemlji. Ovo su najhladnija naseljena mjesta na Zemlji...
Ojmjakon, Rusija: Apsolutni pol hladnoće: U srcu Sibira, smješteno u dolini između dvije planine koje zarobljavaju hladan zrak, nalazi se selo Ojmjakon, poznato kao najhladnije trajno naseljeno mjesto na planetu. Službeni temperaturni rekord ovdje iznosi zastrašujućih -67,7 °C, zabilježen 1933. godine.
Međutim, mještani s ponosom ističu spomenik koji komemorira neslužbeno mjerenje od -71,2 °C iz 1924. godine. Život u Ojmjakonu, domu za oko 500 nevjerojatno otpornih stanovnika, podređen je hladnoći. Škole se zatvaraju tek kada se temperatura spusti ispod -55 °C. Većina kuća nema unutarnje vodovode jer se cijevi neizbježno smrzavaju, pa se koriste vanjski zahodi. Automobili se ostavljaju da rade satima, ponekad i cijeli dan, jer jednom ugašen motor možda se više neće pokrenuti do proljeća.
Verhojansk, Rusija: Grad ekstrema: Nedaleko od Ojmjakona nalazi se njegov vječni rival u borbi za titulu najhladnijeg mjesta, grad Verhojansk. Službeni rekord od -67,8 °C zabilježen je ovdje još u 19. stoljeću, a ovaj grad s oko 1000 stanovnika, iako neki smatraju kako ih jei manje, dijeli titulu sjevernog "Pola hladnoće". Nekadašnje odredište za političke prognanike u carskoj Rusiji, Verhojansk je danas upisan u Guinnessovu knjigu rekorda po najvećem temperaturnom rasponu na svijetu. Dok se zimi temperature spuštaju do negostoljubivih dubina, ljeta mogu biti iznenađujuće topla, s temperaturama koje dosežu i preko 30 °C. Ta razlika od gotovo sto stupnjeva Celzijevih između ljetnih i zimskih ekstrema čini život ovdje pravim testom izdržljivosti.
Jakutsk, Rusija: Najhladnija metropola: S populacijom koja premašuje 300.000 stanovnika, Jakutsk je najveći grad na svijetu izgrađen na permafrostu, vječno smrznutom tlu.
S najnižom zabilježenom temperaturom od -64,4 °C, ovaj grad, da se tako izrazimo, prkosi logici. Cijela infrastruktura prilagođena je jedinstvenim uvjetima.
Zgrade su izgrađene na dubokim betonskim stupovima koji ih drže iznad tla kako toplina iz unutrašnjosti ne bi otopila permafrost i uzrokovala urušavanje. Zimi, gradske tržnice na otvorenom nude prizor koji se rijetko viđa: prodavači izlažu ribu koja je prirodno i trenutno duboko smrznuta, bez potrebe za zamrzivačima.
Stanovnici, odjeveni u debela krzna, svakodnevno se kreću gradom u kojem magla od izdahnutog zraka i ispušnih plinova stvara gusti, ledeni pokrivač.
Snag, Kanada: Gdje se zvuk čuje kilometrima: Na teritoriju Yukona u Kanadi, u danas napuštenom selu Snag, zabilježena je najniža temperatura u povijesti Sjeverne Amerike. Tog 3. veljače 1947. godine, živa u termometru spustila se na nevjerojatnih -63 °C. Svjedoci tog povijesnog dana opisali su bizarne fenomene. Gust, hladan zrak prenosio je zvuk na nevjerojatne udaljenosti, pa su se glasovi ljudi mogli jasno čuti i nekoliko kilometara dalje. Još neobičnije, dah bi se pri izlasku iz usta smrzavao u sitne kristale leda koji bi uz tiho pucketanje padali na tlo poput bijelog praha. Snag je postavio standard za ekstremnu hladnoću na kontinentu koji do danas nije premašen.
Utqiagvik (Barrow), Aljaska: Život u polarnoj noći: Kao najsjeverniji grad u Sjedinjenim Američkim Državama, Utqiagvik, donedavno poznat kao Barrow, suočava se s ekstremima koji nadilaze samu hladnoću. Temperature se ovdje spuštaju do -49 °C, no pravi izazov je polarna noć.
Svake godine krajem studenog, sunce zalazi i ne pojavljuje se ponovno idućih šezdeset i pet dana, ostavljajući grad u potpunom mraku. Većina od četiri tisuće stanovnika su pripadnici autohtonog naroda Inupiat, koji su tisućljećima razvijali tehnike preživljavanja u ovim uvjetima. Grad je izoliran i dostupan samo zračnim ili morskim putem, što životne troškove čini iznimno visokima.
Yellowknife, Kanada: Dijamanti i polarna svjetlost: Glavni grad kanadskih Sjeverozapadnih teritorija, Yellowknife, jedan je od najhladnijih gradova u Kanadi, s rekordno niskom temperaturom od -51,2 °C. Unatoč brutalnim zimama, grad je moderan i uspješan centar, prvenstveno zahvaljujući industriji iskopavanja dijamanata.
Njegova lokacija duboko unutar subarktičkog pojasa čini ga jednim od najboljih mjesta na svijetu za promatranje polarne svjetlosti (Aurora Borealis), što privlači turiste iz cijelog svijeta spremne suočiti se s ledenom hladnoćom radi pogleda na spektakularni nebeski ples.
International Falls, Minnesota, SAD: Ledenica nacije: Na samoj granici Sjedinjenih Država i Kanade, grad International Falls s ponosom nosi svoj zaštićeni nadimak "Icebox of the Nation" (Ledenica nacije). S rekordnom temperaturom od -48 °C i više od šezdeset noći godišnje u kojima temperatura pada ispod nule, grad je postao idealan poligon za testiranje izdržljivosti automobila i razne opreme u ekstremnim zimskim uvjetima. Stanovnici su hladnoću pretvorili u slavlje, pa se svake godine održava festival "Icebox Days" koji uključuje aktivnosti poput utrka u zamrznutim kostimima i kuglanja sa smrznutim puranima.
Ulan Bator, Mongolija: Najhladnija prijestolnica: Smješten na visokoj visoravni na 1.350 metara nadmorske visine, Ulan Bator je najhladniji glavni grad na svijetu. Iako rekordna temperatura od -44 °C nije najniža na ovom popisu, ono što ga čini jedinstvenim je prosječna godišnja temperatura koja iznosi ledenih -0,4 °C.
Duge i oštre zime predstavljaju velik izazov, posebno zbog zagađenja zraka. Mnogi stanovnici žive u tradicionalnim šatorima, gerovima, i za grijanje koriste ugljen, što tijekom zimskih mjeseci stvara gusti smog nad gradom.
Norilsk, Rusija: Izolirani industrijski div: Duboko unutar Arktičkog kruga leži Norilsk, najsjeverniji grad na svijetu s više od 100.000 stanovnika. Potpuno je izoliran od ostatka Rusije; do njega se ne može doći cestom, već isključivo avionom ili brodom. Zima ovdje traje devet mjeseci, a polarna noć, razdoblje potpunog mraka, traje oko 45 dana. Temperature znaju padati ispod -50 °C, no snažni vjetrovi stvaraju osjećaj hladnoće koji se spušta i do -70 °C. Norilsk je globalni centar za rudarstvo nikla i paladija, ali ta industrija dolazi uz visoku cijenu, čineći ga jednim od najzagađenijih gradova na svijetu.
Dudinka, Rusija: Luka okovana ledom: U blizini Norilska, na obalama moćne rijeke Jenisej, smjestio se lučki grad Dudinka. Kao ključna luka za transport ruda iz Norilska, život u Dudinki u potpunosti ovisi o plovidbi. Zimi temperature padaju ispod -50 °C, a rijeka se pretvara u debeli ledeni pokrivač kojim prolaze samo moćni ledolomci. Grad je poznat po ekstremnim snježnim olujama, poznatim kao "purga", koje mogu trajati danima, stvarajući snježne nanose koji zatrpavaju zgrade do drugog kata i u potpunosti paraliziraju život.
