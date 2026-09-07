JESEN STIŽE, DUNJO MOJA...
FOTO SVIJET GORI, ON SE FARBA Donald Trump postao brineta!
"Trump više nije plavuša, sad je brineta", pišu na stotine korisnika društvenih mreža nakon što je američki predsjednik, čini se po novim fotografijama, promijenio boju kose. Je li to zbog dolaska jeseni, je li frizer nešto pogriješio, je li Trump htio novi imidž... Teško je sad to pogoditi. A neki vjeruju kako je riječ o novoj periki, kako mu to uopće nije prava kosa. "Mislim da je ostavio boju predugo na kosi, zato je ovakva, uskoro će se isprati", poručuje jedna frizerka. Kako bilo, dok svijet gori, dok Rusija maltretira Ukrajinu, dok rat u Iranu jedan dan traje, drugi nije, pa evo mira, pa ga nema... On se farba...Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu