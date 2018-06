Agentu FBI-ja od plesa ispao pištolj: Metak pogodio čovjeka

Agent FBI-ja izvan dužnosti do kraja života pamtit će svoj nedavni noćni izlazak. Malo nakon ponoći u subotu uživio se u atmosferu u jednom denverskom baru pa je na podiju odlučio pokazati svoje plesno umijeće.

I krenulo je - napravio je salto unatrag prilikom čega mu je ispao pištolj. kad ga je krenuo pokupiti, začuo se pucanj pri čemu je jedan muškarac u klubu pogođen u nogu, piše Sky News.

This @FBI agent was dancing at a Denver bar on Saturday night. Did a back flip, gun falls. He picks it up and a round is fired, hitting a man (he’ll be ok.) @DenverPolice investigating. #9News pic.twitter.com/MwV1WpNzAQ