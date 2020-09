Ako prođe, prođe: Još jedna djevojka žica da joj kupite stan

Čini se kako je Katarina pokrenula trend. Ubrzo nakon nje, i jedna mlada žena (23) iz Kutine koja u 10. mjesecu treba postati mama, također preko iste platforme s mužem traži da joj financirate stan u Zagrebu

<p>Svi su upoznati sa pomalo bizarnom molbom jedne žene iz Siska koja je danas preko platforme Go Get Funding zamolila ljude dobre volje da joj kupe stan u Zagrebu jer ne želi ulaziti u kredit. </p><p>Uz molbu je dodala da ne želi cijeli život živjeti s kreditom i dosjetila se da bi joj ljudi trebali skupiti novac da si može kupiti stan za gotovinu.</p><p>Djevojka, kasnije poznata pod imenom Katarina Skrbin, napisala kako joj je zapravo potrebno da 80.000 ljudi uplati po jedan euro, ili 40.000 ljudi po dva eura. Cilj joj je prikupiti 80.000 eura.</p><p>- Mogli bi tako svi napraviti i pokrenuti neku lavinu pomaganja u kupnji stanova :D Hvala svima! - poručuje 25-godišnjakinja.</p><h2>Lavinu zazvaše, lavina i bi</h2><p>Čini se kako je Katarina pokrenula trend. Ubrzo nakon nje, i jedna mlada žena (23) iz Kutine koja u 10. mjesecu treba postati mama, također preko iste platforme s mužem traži da joj financirate stan u Zagrebu.</p><p>- Ne želimo čitav život živjeti u kreditu, a potreban nam je vlastiti stan da nismo podstanari. Nažalost u današnje vrijeme čim vlasnik stana čuje da imaš dijete, ne želi te u stanu. Želimo si kupiti stan u Zagrebu. Zato nam je potrebna Vaša pomoć i humanost - napisala je na platformi.</p><p>Njoj su zasad donirana 2 eura, dok je Katarina dosad skupila 838 eura. Nije loše za žicaroša!</p><p>Nisu one jedine koje koriste tu ili slične crowfunding platforme na ovaj način. U svijetu je postalo skoro normalno da ljudi žicaju novac online za recimo krumpiriće u McDonaldsu, a jedan je klinac skupio 5000 dolara samo zato što je tražio ljude da mu pomognu da se i on ima čime pohvaliti u školi (skupim satom, obućom, odjećom).</p><p><strong>Ovaj želi putovanje na Havaje da bi vratio ukleto kamenje gdje ga je našao, i sve to kako bi spasio 2020. godinu</strong></p><p><strong>Ovaj želi majmuna batlera</strong></p><p><strong>Simona želi postati milijarderka, a ljudi su joj dosad uplatili 118 dolara. I to je početak...</strong></p><p><br/> Sretno vam bilo ako vi odlučite nastaviti trend! Ako prođe, prođe!</p>