Pastor Greg Locke, koji pripada malo poznatoj crkvi "Global vision Bible church", našao se u središtu skandala nakon što je prošlog tjedna na parkingu ispred svoje crkve organizirao veliko spaljivanje svega okultnog, javili su američki mediji.

- Kao što sam rekao na kraju mise, ovog tjedna organiziramo spaljivanje svega okultnoga. Dolaze nam stvari sa svih strana koje planiramo spaliti. Ne, ovo nije igra. Vještice i slično su dio demonskog, a moj je posao stati tome na kraj - napisao je na društvenim mrežama ovaj pastor i odmah nastavio:

- Donesite Harry Potter knjige i filmove, sve vezano uz "Sumrak" sagu, ploče za prizivanje duhova, tarot karte, kristale... Sve su to demonske stvari koje trebaju biti bačene u vatru. Sve su to sotonističke stvari. Nije me briga ako vam je smiješno ili mislite da sam lud. Znam prepoznati okultno. Nismo spremni na kompromise s onima koji štuju sotonu, ovo je jedini izlaz iz mračnog doba - nadrobio je među ostalim ovaj piroman pastor.

Od lokalnih vlasti je dobio dozvolu, zapaljena je vatra i okupilo se nekih stotinjak građana koji su u nju bacali razne predmete. Cijeli event Locke je prenosio na svojem Facebook računu. Prijenos je pratilo više od deset tisuća ljudi.

Brojni korisnici društvenih mreža izrazili su svoje nezadovoljstvo ovim okupljanjem. Zamjeraju vlastima što su im dali dozvolu.

- Ovo su radili nacisti, a sad rade oni. I sve to pod krinkom Boga. Ja sam katolik, ali ovo nema veze sa crkvom ni Bogom. Sramite se - jedan je od brojnih negativnih komentara.