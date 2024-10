ANKETA I evo nas opet: Koje je boje tenisica? Sive ili ružičaste? Zbog ovog pucaju i brakovi!

Sjećate se haljine koja je srušila internet? A i mnoga prijateljstva? Ok, stižu tenisice koje bi mogle razoriti brakove! Jer ako supruzi kažete da su ovo na fotografiji sive tenisice, mogli biste završiti na kauču još večeras: 'To su roze s bijelim vezicama, što je s tobom? Kasno je, nije mi do ovakve zafrkancije!', odgovor je koji biste mogli čuti od svoje bolje polovice. Ako budete na rubu toga da probudite dijete koje sutra mora u školu kako biste dokazali ženi da stvarno vidite sive tenisice, nemojte to raditi. Nije vrijedno. Ili je kod vas možda suprotna situacija? Vi vidite ružičaste tenisice, a netko drugi vas uvjerava da su sive s tirkiznoplavim vezicama?

Foto: Twitter

Postoji i teorija o lijevo i desno orijentiranom mozgu, ne SDP-ovski i HDZ-ovski lijevom i desnom. Kažu da ljudi koji imaju lijevo orijentirani mozak vide sivu tenisicu i tirkiznoplave vezice i oni su logični, praktični i analitični, idu za činjenicama. Dok oni koji imaju desno orijentirani mozak vide ružičastu tenisicu i bijele vezice i njih krasi kreativnost, intuitivnost te su često umjetnici.

Kako god vidite, sve je u redu s vama.

Profesor oftamologije iz Nebraske Wally Thoreson kaže kako ljudi koji vide ružičastu tenisicu vide i plavo svjetlo u pozadini. Dok kod sive tenisice njihov mozak im govori da je svjetlost bijela.

- Naš mozak uzima u obzir i boju ruke koja drži tenisicu, a nekima podsvijest možda govori da su vezice bijele jer su inače takve boje - rekao je.