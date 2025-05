AMERIČKA SENZACIJA FOTO Bujna Kaitlyn zvijezda je društvenih mreža. Voli mace i putovanja: 'Nisam to planirala!'

Kaitlyn Krems (25) poznata je američka influencerica i manekenka koju na raznim društvenim mrežama prati oko tri milijuna ljudi. Pojavila se u reality showu Miss/Match, ostvarila je neke manje glumačke uloge, nada se kako bi jednog dana mogla biti filmska zvijezda... Do prije koju godinu bila je obična američka djevojka, dobra u školi, a onda je iz dosade počela objavljivati na TikToku i broj pratitelja je 'eksplodirao'. "Nikad nisam planirala biti influencerica. Samo sam počela snimati jer me to zabavljalo, i odjednom su ljudi to zavoljeli. Još uvijek učim kako sve to funkcionira!“, kazala je jednom prilikom.