Antikrist, asteroidi & božanstva u NLO-ima: Preživjeli smo dosta apokalipsa, iduća stiže 2026.

Nema nikakve sumnje da je Antikrist rođen. Njegova snaga raste i kad dosegne zrelost ostvarit će premoć na zemlji i donijeti apokalipsu, stoji u jednom od prvih proročanstava o kraju svijeta koje povijest pamti. Autor je biskup Martin od Toursa, poznat i kao Martin Milostivi, koji je ove riječi izrekao negdje između 375. i 400. godine.

Kao što nam je svima jasno, Martin je sa svojom predikcijom promašio. Ali ne treba se zbog toga osjećati glupavo. Povijest pamti više od stotinu proročanstava o smaku svijeta i nijedno se nije ostvarilo. Tko god je pokušavao, bila to crkva, znanstvenici, mistici, gurui, masoni... Svi su odreda 'fulali'. A bilo je među njima poznatih 'faca'.

Slikar Sandro Botticelli vjerovao je kako će svijet završiti 1500. godine, Martin Luther vjerovao je kako je 1600. 'plafon' koji će dosegnuti čovječanstvo, po poznatom proroku Nostradamusu to je trebalo biti najkasnije 1999. godine...

Da su alkari, viknuli bismo 'u ništa'.

No to ne sprječava dio populacije da vjeruje kako žive u doba apokalipse. Prema anketama iz 2012. godine napravljenim u 20 država na uzorku od nekoliko tisuća ljudi, oko 14 posto svjetske populacije vjeruje kako će ih dostići smak svijeta. U zadnjih deset godina brojka je u porastu, a među najvećim 'utvrdama' ovog vjerovanja je SAD. Tamo, ovisi o anketi, između 20 i 35 posto stanovništva vjeruje kako nam je kraj blizu.

Posljednji smak svijeta preživjeli smo relativno nedavno. Zapravo, u posljednje četiri godine preživjeli smo čak četiri! David Meade najavio je smak svijeta za 2018. godinu, Ronald Weildan za 2019., Jeane Dixon za 2020., a pastor Kenton Beshor iz sekte 'Mariners' za 2021. godinu. Ako ste kao ja rođeni 1990. godine, onda ste uspješno izbjegli 58 apokalipsa u svojem životu. A bilo ih je strašnih. Od dolaska nepoznatog božanstva u NLO-u, preko nuklearnog rata i kiše kometa...

Pa zato čestitke svima!

I možemo se bar malo opustiti. Jer do idućeg smaka svijeta imamo četiri godine. Te 2026., prema predviđanjima "Međunarodne Mesija fundacije" svijet će završiti. Riaz Ahmed Gohar Shahi, vođa ovog kulta, nestao je još tamo 2001. godine, ali to ne smeta dijelu njegovih sljedbenika da vjeruje ovoj predikciji. Iako razumniji članovi tvrde da je mrtav, oni fanatičniji to vide samo kao dio njegova velikog plana. Uglavnom, neće to biti posebno dramatičan kraj svijeta za nas na ovoj planeti. Pogodit će nas meteor i to je to. "Iz praha smo nastali postat ćemo prah", da citiramo TBF.

Ako nekim čudom preživimo i ovaj smak svijeta, novi nas čeka već 2028. godine. Evangelist Kent Hovid, koji vjeruje da je znanost tu da nas odvuče od Boga i ne vjeruje u nju, najavio je, iako to nije mogao reći sa sigurnošću, kako je 2028. najizglednija godina za apokalipsu. Ni ova neće biti posebno spektakularna. Ništa od upoznavanja vanzemaljaca ili zombija, po njemu će u nebesa otići oni vjerni Bogu, a ovi ostali...

Ako preživimo i ovu apokalipsu, onda smo 'na konju' jer iduću nećemo dočekati živi. Ona je na rasporedu tek tamo 2128. godine. Barem je tako ustvrdio Said Nursi.

Buduće generacije morat će se nekako nositi s asteroidom koji će ih ubiti za cca 100 milijuna godina po Stephenu Nelsonu, cijeli red božanstava trebao bi u međuvremenu stići na zemlju i suditi ljudima, spominju se i crne rupe, crveni patuljci... Nema čega nema i što nas neće sve ubiti.