Automobilom se namjerno zabio u ured gradske policije u New Jerseyu, slavio je pri uhićenju

NEW JERSEY: John Hargreaves (34), 20. rujna svojim je automobilom namjerno uletio u policijske urede u gradu Independence Townshipu. Nema ozlijeđenih, no vozilo je prouzročilo značajnu štetu. Dok je Hargreaves izlazio iz vozila, podignuo je ruke u zrak te se činilo da slavi. Iz automobila je puštao pjesmu Guns N'Rosesa, 'Welcome to the Jungle', javljaju lokalni mediji. Nije samo policijski ured stradao, netom prije Hargreaves se zabio svojim vozilom i u garažna vrata kuće čiji vlasnik je Hargreavesu poznat. Optužen je za provalu, zlodjela i oružje u obje nesreće, a suočit će se s optužbama za terorizam, teški napad i nanošenje štete u policijskom uredu. Moguć motiv nesreće nije poznat vlastima.