Ava Karabatić crtala kandidate i najavila izložbu: 'S Primorcem imam zajedničku prošlost...'

Aktualni predsjednik Zoran Milanović i njegov protukandidat Dragan Primorac, na HRT-u su se sinoć sučelili u prvoj i jedinoj debati uoči drugog kruga predsjedničkih izbora, koji se održava 12. siječnja.

Sve je pozorno pratila i Ava Karabatić. Splitska manekenka i glumica te profesorica latinskog i talijanskog jezika usput ih je nacrtala i najavila novu izložbu crteža 'Ava innovation' koju planira otvoriti povodom Dana žena 8. ožujka.

- Bit će tu crteži sportaša, sportašica, političara, pjevača i ostalih u grafici. Čeka me prezentacija u Dubrovniku, Rijeci, Opatiji, Slavoniji. Započet ću sa svojim rodnim gradom Splitom - otkrila nam je Karabatić svoje planove.

Foto: ava karabatić

Krajem 2024. godine kandidirala se za predsjednicu, a kandidatkinja je bila i 2019. godine.

- Ja sam odustala jer da sam dobila štand od svih gradonačelnika, skupili bi mi potpise - kaže. Dodaje da kad je vidjela da se pravo i pravda ne poklapaju, rekla je svom timu da je dosta.

Priupitali smo je i kako komentira debatu.

Foto: ava karabatić

- Jučerašnje sučeljavanje između aktualnog predsjednika Zorana Milanovića i izazivača Dragana Primorca bilo je zanimljivo i potaknulo rasprave o ključnim pitanjima za budućnost Hrvatske. Obojica kandidata pokazala su svoje prepoznatljive stilove i argumente, a meni je ovo sučeljavanje bilo posebno zanimljivo zbog osobnih poveznica s oba kandidata - rekla nam je pa dodala:

- Naime, s Milanovićem dijelim iskustvo sudjelovanja na prethodnim predsjedničkim izborima, gdje smo oboje bili u ulozi kandidata, što mi daje uvid u političku dinamiku i izazove kroz koje prolazi predsjednička kampanja. S druge strane, s Draganom Primorcem imam zajedničku prošlost jer smo pohađali istu školu (naravno druga generacija, imali smo istu razrednicu), što me dodatno potaknulo na praćenje njegove političke karijere i ideja.

Foto: Danijel Berkovic/POSEBNA PONUDA

Tijekom sučeljavanja Milanović je nastupio, kako kaže, s karakterističnom dozom samouvjerenosti, naglašavajući svoje dosadašnje uspjehe i iskustvo u vođenju države.

Karlovac: Ava Karabatić u Porter's pubu otvorila svoju izložbu slika "Java natale" | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- Dok je Primorac pak svojim stručnim pristupom i naglaskom na reforme pokazao ambiciju za promjene. Obojica su iznijela konkretne stavove, a njihovi stilovi i argumenti odražavali su razlike u viziji za budućnost Hrvatske. Kao netko tko ima poveznice s oba kandidata, pratila sam sučeljavanje s posebnim interesom, svjesna da su ovakvi trenuci ključni za oblikovanje mišljenja birača - zaključila je Ava.

Karlovac: Ava Karabatić u Porter's pubu otvorila svoju izložbu slika "Java natale" | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Za kraj smo pitali Avu i za koga glasuje...

- Ako baš moram birati, onda Milanović. A najviše on s obzirom da sam ja zadrta oko latinskog i to je moja velika ljubav, a on baš koristi latinske izreke - otkrila nam je.