Gledatelji uočili ovaj detalj na debati Milanovića i Primorca na HRT-u: Je li ovo samo meni treš?

Na HRT-u je u utorak navečer bilo sučeljavanje predsjedničkih kandidata Zorana Milanovića i Dragana Primorca, jedino uoči drugog kruga predsjedničkih izbora. Debatu su vodili Branko Nađvinski i Zrinka Grancarić.

Postavljeno je 20 pitanja u četiri bloka. I dok su Milanović i Primorac raspravljali... gledateljima je nešto zapelo za oko.

- Je li samo meni treš da #HRT u studiju na podu ima zvučnik, i to u kadru, koji valjda signalizira kandidatima kad istekne vrijeme za repliku i odgovor? To je to, nije bilo boljeg rješenja? - napisao je jedan gledatelj. Drugi se tviteraš našalio...

- Men' se čini da jogamajstorica udara u malo zvono sjedeći u turskom sjedu - odgovorio je.

Debata je vrlo brzo prerasla u žestoki verbalni sukob uz učestala prozivanja o laganju, sramoti i slično.

Foto: Damir Sencar/Hina/POOL

