'Baba me tuče, a ne smin reći didu. Ima dvi puške, ubit će je!'

Meni su roditelji otišli na put, a uvik kad dida ode leć', mene baba tuče, započinje razgovor sa ženom koja radi na Hrabrom telefonu. Na snimci koju je objavio Dalmatinski portal dječak detaljno objašnjava kako ga baka tuče i zašto to ne smije reći djedu.

- Nisam ja njoj ništa napravija. Igran Playstation a ona nosi štaku pa me udari. Jučer me dva puta udarila po glavi. Ja san biža'. A ne smin reći isprid dida jer da on zna bi on nju ubija - objašnjava dječak, na što ga žena pita zašto misli da bi je djed ubio.

- Zato jer je dida na đavla! Ima dvi puške, jednu automatsku, jednu dvocjevku. Onda bi on nju ubija - rekao je i dodao:

- Ima i baba neki pištolj, ali nema metaka!

Žena ga je smireno pitala kad se roditelji vraćaju, a dječak kaže za tjedan dana.

Nakon toga ga je pitala zašto ne priča s bakom o tome, a dječak kaže da spava. Dodaje kako dida sad nije doma.

- Iša je vatat' žabe! Onda ih ulovi pa ih kuva - objasnio je dječak i na kraju rekao ženi da će reći didu, pa što bude.

- Ako je dida ubije, ja ću vas zvat na sprovod - završio je razgovor. Iako se nakon svega čini kako je poziv bio dječja neslana šala, žena na Hrabrom telefonu je smireno i profesionalno odrazgovarala s dječakom.

Hrabri telefon je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 1997. a registrirana 2000. godine. Organizacija je osnovana s ciljem pružanja direktne pomoći i podrške zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima, ali i rada na prevenciji zlostavljanja i zanemarivanja kao i neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži.