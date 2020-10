Baba Vanga ne vidi spas u 2021. Ne vidimo ni mi jer će biti jedna od gorih za 'spajanje praznika'

Hoće li nam 2021. biti gora od sadašnje? Svakako da, ako gledamo iz konteksta najdražeg Hrvatskog hobija, a to je 'spajanje blagdana'.

Baba Vanga iza sebe je ostavila mnoga predviđanja o sudbini svijeta. Njezina se proročanstva mahom obistinjuju. Ako je suditi po njenim proročanstvima, veliki broj njenih predviđanja za 2020. imat će posljedice u 2021. godini. Hoće li nam 2021. biti gora od sadašnje? Svakako da, ako gledamo iz konteksta najdražeg Hrvatskog hobija, a to je 'spajanje blagdana'.

Praznik rada, 1.05. 2021. pada u subotu, Dan državnosti 30. 05.2021. pada u nedjelju, a u nedjelju pada i Velika Gospa 15. 08.2021. Što se tiče Božića, i tu nema dobrih vijesti, on naime pada u subotu. A još jedan, inače neradni dan Sveti Stjepan pada 26.12.2021. u nedjelju. A Nova godina, 1.01. 2022., također pada u subotu.

Što nas očekuje nakon 2020. godine?

U proročanstvu Baba Vange stoji da će čovječanstvo do 2023. doživjeti mnoge promjene koje neće biti pozitivne. Te negativne promjene bi već sada mogle biti u tijeku. Do kolovoza smo svjedočili mnogim poplavama i potresima u Hrvatskoj i svijetu. Primjerice, poplava koja je pogodila grad Zagreb i nanijela štetu mnogim ljudima.

Ništa manje tragično nije poplava u Etiopiji gdje su morali evakuirati mnoga područja. To su samo primjeri koji možda potvrđuju dio proročanstva. Kako se ne bi oslanjali samo na proročanstva slijepe bugarske proročice, svakako treba dodati da su i znanstvenici pesimistični po pitanju poplava i potresa. Mogli smo čuti neke od njih kako izjavljuju da nije isključeno da će u budućnosti biti još takvih događaja od strane prirode. 

No, što je s onom dalekom budućnošću? Baba Vanga je pretkazala da se neće svi ljudi jednako nositi s tim velikim društvenim promjenama. Proročanstvo predviđa velik razdor. Vodeće političke nacije profitirat će od novih ideologija. Nasuprot njima, oni koji ostanu izvan kruga odabranih teško će se prilagođavati novonastaloj situaciji: jednostavno, neće moći uhvatiti korak s promjenama. 

Baba Vanga je, prema mnogima, predvidjela i pojavu korona virusa. Neška Stefanova Robeva, poznata bugarska gimnastičarka, navodno je Babu Vangu često posjećivala prije njene smrti. Baba Vanga joj je rekla: 'Neška, korona će biti svuda oko nas'. Korona je bugarska riječ i veže se za rusku dominaciju u zemlji. Stoga je Robeva mislila kako to znači da će Bugarska biti pod ruskom okupacijom (krunom), a danas shvaća da su se riječi Baba Vange odnosile na COVID-19. 

Baba Vanga je, naime, za 2020. godinu predvidjela tešku ekonomsku krizu. Sada je sasvim jasno da je pandemija korona virusa uzrok tome. I vrlo je vjerojatno da će se te posljedice protezati i u 2021. godini. 

Što je Baba Vanga predvidjela za Donalda Trumpa i Vladimira Putina? 

Baba Vanga u svojim proročanstvima također spominje američkog predsjednika Donalda Trumpa. Predvidjela je za 2020. godinu da će američki predsjednik oboliti od misteriozne bolesti te da bi mogao izgubiti sluh. Navodi kako će najednom osjetiti mučninu i zujanje u ušima. Simptomi koje je Baba Vanga navela upućuju na poremećaj u unutrašnjem uhu - Menierova bolest. Uzrok Menierove bolesti nije poznat, a može se nenadano pojaviti... To proročanstvo se još nije ostvarilo. Naravno, nikome ne želimo da se razboli. No, ako se to dogodi, u predsjedničkoj bi kampanji takvi simptomi mogli znatno utjecati na predizborne nastupe i odgovaranje u intervjuima.

Kad je riječ o ruskom predsjedniku, Vladimiru Putinu, u proročanstvu Babe Vange stoji kako će Putin biti žrtva atentata. Navodi se da će na Putina atentat izvršiti netko iz njegove službe sigurnosti. Međutim, u proročanstvu ne stoji hoće li ruski predsjednik preživjeti ili ne. No, u drugom proročanstvu Babe Vange stoji da Rusiju nitko neće moći uništiti i da će Vladimir Putin vladati svijetom. Moramo se, zapravo, zapitati - hoće li Putin prije atentata nakratko zavladati svijetom pa nestati ili mu atentat neće nauditi...

Poruka Babe Vange za čovječanstvo za 2021. godinu

Baba Vanga je prije svoje smrti ostavila važnu poruku za čovječanstvo, a koja ima mračnu pozadinu: 'Doći će vrijeme čuda kada će znanost napraviti velika otkrića na području nematerijalnog'.