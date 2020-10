Vanga predvidjela da će Trump oboljeti od 'misteriozne' bolesti

Baba Vanga je za 2020. godinu predvidjela borbu Donalda Trumpa s korona virusom. Prema Vanginim proročanstvima, on bi mogao ostati gluh. Bolest će utjecati i na njegov mozak pa bi tako mogao pretrpjeti oštećenja

<p>Korona će biti svuda oko nas, rečenica je koju je navodno izrekla poznata bugarska proročica Baba Vanga neposredno prije svoje smrti 1996. Korona virus nedavno je dijagnosticiran američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.</p><p>Prema predviđanju ove slijepe proročice, Trumpu će ova godina biti užasna i to zbog 'misteriozne bolesti zbog koje će oboljeti i zbog nje ostati bez sluha'. Ne samo da mu je najavila da će ostati gluh, oboljet će od tumora na mozgu i patiti od velikih mučnina. </p><p>Proročica je objasnila da će 2020. u Europi biti obilježena "invazijom ekstremista" koji će se boriti kemijskim oružjem te da će se cijeli kontinent susresti s financijskim problemima. </p><p>Osim toga, najavila je i niz potresa diljem Zemlje, ali nije specificirala točno gdje...</p><p>Slijepa proročica Baba Vanga, o kojoj je knjiga "Tajne poruke Babe Vange" izašla i u izdanju 24sata, predvidjela je uspon ISIL-a, veliki tsunami 2004., Brexit... Iako je umrla 1996. u 85. godini, proročanstva je dala i za nadolazeću 2020. godinu. </p><p>Baba Vanga rođena je 1911. godine kao Vangeliyja Pandeva Dimitrova na području Sjeverne Makedonije. Ona je izgubila vid kao dijete, međutim taj događaj joj je navodno omogućio da proriče budućnost. I dok mnogi misle kako su njezina predviđanja najobičnija glupost, njezini fanovi tvrde kako je ona predvidjela dolazak na vlast nekih od najmoćnijih svjetskih vođa kao što su Vladimir Putin i Donald Trump, ali i prirodne katastrofe koje su obilježile 20. i 21. stoljeće. </p><h2>Smak svijeta 5079. godine </h2><p>Za nešto dalju budućnost predvidjela je "Zlatno doba" od 2025. do 2028. godine upravo zbog "novog oblika energije" kojeg bismo trebali u nadolazećoj godini pronaći na Veneri. </p><p>Od 2033. do 2045. će se otopiti polovi, a razina mora će se podići. U međuvremenu će ekstremisti zavladati Europom. Kloniranje će postati u daljoj budućnosti najučinkovitiji lijek. Amerika će napasti Rim s oružjem koje će navodno zamrzavati protivnika. </p><p>Između 2072. i 2086. će se vratiti komunizam.</p><p>Do kraja svijeta, što će se prema Baba Vanginom predviđanju dogoditi 5079. godine će ljudska rasa uspjeti shvatiti kako funkcionira putovanje kroz vrijeme, otkrit će "tajne mjeseca", civilizacija će se kasnije potpuno uništiti i ljudi će živjeti kao zvijeri dok ne nastane nova religija. Negdje oko 44. stoljeća ćemo se prilagoditi izvanzemaljcima, postati besmrtni i pričati s Bogom. </p>