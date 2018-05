Bacala izmet po restoranu jer joj nisu dali da ode na zahod...

Žena u Kanadi bila je vrlo nezadovoljna kada joj zaposlenik jedne zalogajnice nije dopustio da ode na zahod.

Uzela je nekoliko maramica, skinula hlače i krenula nasred prostorije vršiti veliku nuždu. Kad je obavila što je trebala, pokupila je svoj izmet i bacila ga prema zaposleniku koji je razgovarao na telefon.

Yooo... I’m not surprised this happened at Tim Horton’s... pic.twitter.com/qZBvxxDoFu