Balerina s Alzheimerom sjetila se koreografije koju je izvodila u mladosti: 'Slomilo mi je srce!'

Video je objavila Asociación Musica para Despetar, Španjolska udruga koja uz pomoć glazbe pokušava vratiti neke uspomene oboljelima od Alzheimera

<p><strong>Marta C. Gonzales</strong> bila je primabalerina u New Yorku 1960-ih godina. Do prošle godine, kada je preminula, živjela je u Valenciji. Bolovala je od Alzheimerove bolesti. </p><p>Jedan video nje snimljen pred kraj života proširio se internetom i oduševio mnoge, a neke i rasplakao. </p><p>Iako je bolovala od Alzheimerove, jedne stvari se dobro sjećala - koreografije koju je izvodila u mlađim danima u baletu Labuđe jezero. U videu joj mladić na slušalicama pušta skladbu Petra Iljiča Čajkovskog. Kratko nakon što glazba krene, na Martinom licu vidi da ju prepoznaje u. U invalidskim kolicima je, ali je rukama izvela dio koreografije. </p><p>Osoblje ju je nakon toga počastilo pljeskom, a Marta je rekla kako je jako emotivna u vezi glazbe i baleta. </p><p>Video je objavila Asociación Musica para Despetar, Španjolska udruga koja uz pomoć glazbe pokušava vratiti neke uspomene oboljelima od Alzheimera.</p><p>- Balerina će uvijek biti balerina. Slušanje skladbe njezinog života probudilo je uzbuđenje i razne emocije - napisala je udruga u opis videa koji je prokomentirala i koreografkinja i direktorica kazališta, Arlene Phillips:</p><p>- Video je slomio moje srce. Povratak sjećanja i tuga na njezinom licu su zaista dirljivi... Neprocjenjivo je to što glazba može vratiti takva sjećanja.</p>