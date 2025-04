'Batice, puca drip': Kako danas pričaju mladi i znate li što nove 'TikTok' riječi zapravo znače?

Ako ste se ikad pronašli u društvu tinejdžera i zapitali 'Pa kojim jezikom ovi pričaju', niste jedini. Rječnik današnje mlade generacije više nije onaj koji smo učili u školi. To je jezik Instagrama, TikToka, gaminga, flexanja i vibea. Tu vas se ne pita tko ste i kako se zovete, već se odmah zna je li netko "real one" ili samo još jedan "smarač".

Dobrodošli u jezik u kojem se ne govori, nego se 'lomi, puca drip, ide ceo gas i nikad, ali baš nikad, nema stajanja'.

'Batice, lik je totalni gaser. Došao je u ladovini, puca drip. Bleja je bila opasna, al' onda me presekao, cap priča, totalni cringe', čuješ u centru Zagreba. Možda ste zbunjeni. Kao da ste pali s Marsa. Sve je u redu. Ovo je žargon Z generacije, digitalne djece koja govore miksom balkanskog uličnog slenga i američkih TikTok izraza.

Donosimo vam listu riječi koje danas koriste mladi:

Batice - univerzalni pozdrav prijatelja

Kidara - osoba na koju se gleda kao dijete, netko tko "ne zna ništa"

Gaser/ gaserka - je izraz koji mladi koriste za osobu koja zrači samopouzdanjem, skupim stilom i "opasnom" pojavom

Gas - skupa odjeća, auto, nakit..

Ceo gas/ nema stajanja - sve ili ništa, sve se radi punim tempom

Puca drip/ drip check - kombinacija odjeće koja izgleda skuplje i "jače"

Lomi/ lom/ eksplozija - nešto je "brutalno" dobro, atmosfera razvaljuje

Presekao si me - iznenadio si me, ostavio me bez teksta

Zver/ zverka – netko ili nešto ultra jako

Laganica/ ladovina/ chill - opuštenost, bez stresa

Opasno - nešto je predobro

Besa - riječ koja se još koristi kao "časna riječ"

Ljubi brat/ brate/ ajde - ostaci klasičnog balkanskog slenga

Smarač - netko tko gnjavi

Klinac/ lik - osnovne riječi za osobu

Bleja - druženje bez cilja

Reši - izraz koji je popularizirao youtuber Baka Prase

Brze cvaje - naočale za bicikliranje, mladi ih danas koriste kao dio redovnog stila

Buzz cut - muška popularna frizura, dečki su ošišani "na nulu"

Fejkara - netko tko je lažan, glumi da je nešto što nije

Nerijetko mladi uzimaju i engleske riječi te ih koriste u svakodnevnom razgovoru. Miksaju ih s hrvatskim. Engleski izrazi više nisu strani, već postaju 'domaći s balkanskim naglaskom i stavom'.

Legit - stvarno, iskreno

Lowkey/ highkey - potiho/ naglašeno, bez skrivanja

Cringe - neugodno, sramotno

No cap/ cap - istina/ laž

W/ L - win/ loss, pobjeda ili poraz

Based - netko tko misli svojom glavom, to jest ima svoj stav i njega se drži

Goated/ G.O.A.T. - najbolji svih vremena

Slay - dominiraš, posebno u stilu

Simp - netko tko pretjerano trči za simpatijom

Sus - sumnjivo ponašanje

Banger - pjesma (ili bilo što) koja razvaljuje

Flex - pokazivanje, hvalisanje

Vibe - energija, dojam

Real one - netko iskren i svoj

Savage - netko hladan, direktan, bez filtera

Ghosting - kad netko samo nestane iz komunikacije

Yikes/ wild/ mad respect - izrazi šoka, poštovanja

Cancel/ stan - kultura otkazivanja i fanovskog obožavanja

Outfit check - kada mladi pokazuju što sve nose na sebi

Situationship -izraz koji označava vezu koja je negdje između prijateljstva i romantične veze