VIDEO 'Piknik iz horora' na Bačvicama: Stranci uživali, a onda je krenula svađa sa ženom

VIDEO 'Piknik iz horora' na Bačvicama: Stranci uživali, a onda je krenula svađa sa ženom
Ono što je trebao biti opušten zalazak sunca uz vino, sir i pršut, pretvorilo se u napetu raspravu na Bačvicama, a snimka strane turistkinje je izazvala podijeljene reakcije

Mlada američka Tiktokerica doživjela je neugodnu situaciju tijekom boravka u Splitu, a cijeli događaj podijelila je s pratiteljima u videu koji se brzo proširio društvenim mrežama i izazvao brojne rasprave. Planirano opuštanje uz more pretvorilo se u neugodan susret s prolaznicom. Tiktokerica Lauren objavila je video u kojem se vidi kako ona i njezino društvo u žurbi skupljaju hranu, čaše i vino s Bačvica.

@lauren.e05 like chill on us… we were just trying to enjoy a sunset picnic at a PUBLIC beach #horrormovie #trend #viral ♬ オリジナル楽曲 - 🔵けちゃん🎠❤️‍🔥8/22生誕祭🎂🥂✨🔵 - けちゃん🎠❤️‍🔥

U jednom trenutku u kadar ulazi starija žena koja ih, kako tvrdi djevojka, maltretira. U opisu je poručila kako su samo htjele uživati u pikniku na javnoj plaži, a onda je došlo do obračuna koji je opisala 'kao scena iz hororca'.

U videu se mogu čuti dijelovi razgovora na engleskom jeziku, a jedna djevojka odgovara ženi kako će ona njoj pozvati policiju 'jer ih maltretira', dok se u pozadini čuje i glas žene koja govori hrvatski. Prolaznica, koja je prišla mladim turistima, odgovorila je da je već ranije bila u zatvoru.

Snimka je u kratkom vremenu prikupila desetke tisuća pregleda i izazvala brojne reakcije.

@lauren.e05 us before disaster hit #viral #fypシ ♬ Lovely Girl - Racing Mind

Podijeljena mišljenja i šira rasprava

Komentari ispod objave brzo su se podijelili. Dok su jedni izražavali zabrinutost za djevojke, drugi su podržali lokalnu stanovnicu i kritizirali ponašanje turista. Neki su im komentirali i kako je ovakav piknik "nepristojan".  Neki korisnici društvenih mreža doveli su u pitanje i sam koncept piknika na betonskoj rivi, dok su drugi tvrdili da takva mjesta nisu prikladna za takav oblik druženja. Naravno, treba primijetiti da oko njih gotovo da i nije bilo ljudi, ipak smo daleko i od prave predsezone.

O svemu smo poslali i upit splitskoj policiji.

*uz korištenje AI-ja
 

Komentari 22
