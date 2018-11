Bezobrazni taksist: 'Cijena je po metru, a ne po kilometru'

Taljandskom paru dolazak u Pariz u pamćenju će najvjerojatnije ostati urezan u pamćenje sve do kraja života i to ne po dobrome. Naime, kada ih je doveo na odredište, taksist im je rekao da će to stajati vrtoglavih 247 eura što je oko 1800 kuna.

Prema tvrdnjama YouTubera, udaljenost koju su prošli, taksisti naplaćuju između 50 i 70 eura.

Shvativši da su u problemu, YouTuber pod nadimkom Charkrid Td sve je odlučio snimiti. Kroz svih 9 minuta, koliko snimka traje, vozač taksija svoje putnike uvjerava da je to normalna cijena koja se 'naplaćuje po metru'. U cijeloj toj zbrci vozač je i zaključao automobil te je ostao uporan u tome da iz turista izvuče 243 eura.

U nekom trenutku oni su mu ponudili stotinu eura, a kada je odbio i to, predložili su mu da svi zajedno odu na policiju.

- Prvo mi platite pa onda možete na policiju, odgovorio im je.

Nakon nimalo ugodnog razgovora, turisti su mu odlučili platiti 200 eura jer su se osjećali ugroženima.

- U jednom je trenutku počeo s nekim pričati na telefon. To su mu vjerojatno bili pomoćnici. Uplašili smo se, platili mu 200 eura i onda nas je pustio, izjavio je muškarac koji je snimku objavio na YouTubeu gdje ju je dosad pogledalo oko 140 tisuća ljudi.

Video je svoj put pronašao i do francuske policije koja je pokrenula istragu.